Blinkevičiūtė įvertino Šimonytės pasirodymą rinkimuose: „Ji puikiai žinojo, kad pergale net nekvepia“

„Žmonės yra tiesiog nusivylę. Ir iš tikrųjų vargu bau, ar premjerei Ingridai Šimonytei reikėjo gelbėti taip konservatorių partiją ir eiti į rinkimus. Ji puikiai žinojo, kad pergale net nekvepia, tačiau, man atrodo, kad rezultatas gavosi labai blogas“, – žurnalistams sekmadienio vakarą teigė V. Blinkevičiūtė.

LSDP pirmininkė akcentavo, kad I. Šimonytės blogas pasirodymas rinkimuose yra konservatorių darbo įvertinimas šios kadencijos metu.

„Žmonės gi vertino (...) ne pagal tai, kaip tu sudalyvausi per mėnesį laiko tuose debatuose, jiems gali pasiruošti, be to ir turi žinių pakankamai, bet vertino visą konservatorių trijų su puse metų darbą – tiek Vyriausybėje, tiek Seimo daugumoje. O čia jau pasigirti niekuo negali“, – sakė V. Blinkevičiūtė.

„Jeigu tau atrodo, kad tu išvažiuoji į Lietuvą, pas Lietuvos žmones, kad tai yra balsų kalėdojimas, tai dovanokite – tai yra kažkokia politinė nebranda. Aš kitaip negaliu įvertinti“, – pridūrė ji.

Visgi politikė tikino I. Šimonytei linkinti tvirtybės.

„Suprantu, kad premjerės darbas yra pats sunkiausias, tikrai labai sunkus. Aš jai šiandieną linkiu tvirtybės. Žinau, kad naktis šiandieną, ko gero, bus bemiegė, bet vis tiek linkėčiau kažkaip galvoti apie geras emocijas po tokio triuškinamo pralaimėjimo“, – sakė socialdemokratė.

V. Blinkevičiūtė tikino, kad socialdemokratų sprendimas rinkiminėje kovoje paremti G. Nausėdą buvo teisingas.

„Tai yra triuškinama pergalė visoje Lietuvoje. Tai reiškia, kad prezidentas Gitanas Nausėda yra visų žmonių prezidentas ir iš visos širdies linkime jam sėkmės. Tiesą pasakius, buvo, manau, kad labai teisingas mūsų socialdemokratų partijos pasirinkimas remti šiuose prezidento rinkimuose prezidentą Nausėdą“, – pabrėžė V. Blinkevičiūtė.

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, suskaičiavus 1840-ies iš 1895-ių apylinkių biuletenius, G. Nausėda renka 75,24 proc. rinkėjų balsų. Jam oponuojanti premjerė I. Šimonytė kol kas sulaukė 23,25 proc. rinkėjų palaikymo.