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Beveik 700 privalomosios pradinės karo tarnybos karių pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje

2026-11-10 09:57 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 09:57
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Beveik 700 privalomosios pradinės karo tarnybos karių šią savaitę pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

Asociatyvi (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Beveik 700 privalomosios pradinės karo tarnybos karių šią savaitę pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

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Anot jos, daugiau kaip 500 piliečių atlikti devynių mėnesių tarnybą pasirinko savo noru.

Tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo per 700 privalomosios pradinės karo tarnybos karių

Pirmuosius tris mėnesius visi tarnybą pradėję kariai dalyvaus trijų mėnesių baziniame kario kurse. Šio kurso programą sudarys teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu kariai gilinsis į statutus bei vidaus tvarką, mokysis karinės rikiuotės ir ceremonijų elementų.

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Pasak kariuomenės, daugiausiai dėmesio bus skiriama taktiniam pasirengimui, inžinerijai, karo topografijai, radijo ryšio procedūroms bei ginklų valdymo įgūdžių lavinimui atliekant kovinius šaudymus.

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Bazinį kario kursą baigę kariai tarnybą tęs Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės, Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų, Kunigaikščio Margirio pėstininkų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo, Oro gynybos bei Ryšių ir informacinių sistemų batalionuose.

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„Šiuose vienetuose karių lauks antrasis tarnybos etapas – specialistų rengimas, likusią tarnybą kariai užbaigs paskutiniu – kolektyvinio rengimo – etapu, kurio metu per devynis mėnesius įgytas teorines žinias bei praktinius įgūdžius įtvirtins praktiškai“, – teigiama pranešime.

Baigę devynių mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą kariai bus priskirti į aktyvųjį rezervą ir 15 metų laikotarpyje bus šaukiami atnaujinti įgūdžius rezervo karių mokymuose.

Norintys tęsti tarnybą Lietuvos kariuomenėje galės pasirinkti profesinę karo tarnybą arba tapti savanoriškosios nenuolatinės karo tarnybos kariais.

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