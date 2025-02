Besitęsiant partnerių rietenoms, pirmadienį Vyriausybėje posėdžiaus koalicinė taryba

Nors posėdžio metu ketinama aptarti politines aktualijas, Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planą, galimas mokestines korekcijas bei siūlomus pokyčius antrajai pensijų pakopai, bene daugiausiai klausimų kyla dėl to, ką valdančiosios daugumos atstovai sutars dėl įtampų koalicinėje taryboje ir „aušriečių“ pirmininko retorikos.

Dalis valdančiosios daugumos atstovų pastaruoju metu kalbėjo apie būtinybę šaukti koalicinės tarybos posėdį ir aptarti viešojoje erdvėje rezonansą kėlusius „Nemuno aušros“ lyderio pareiškimus. Parlamentaras reiškė viešą kritiką Valstybės gynimo tarybos (VGT) sprendimui reikšmingai didinti asignavimus krašto apsaugai, o Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui paraginus tuo abejojančius politikus nuvykti į Ukrainą, „aušrietis“ pareiškė nematąs prasmės to daryti.

R. Žemaitaitis taip pat susitikimuose su rinkėjais kritiškai atsiliepė apie prezidentą Gitaną Nausėdą, tikindamas, esą šalies vadovas siūlo nacionalizuoti gyventojų indėlius ir panaudoti juos gynybai.

S. Skvernelis šiuos R. Žemaitaičio pasisakymus pavadino besitęsiančią dezinformacijos kampanija ir nurodė, jog „aušriečio“ pozicijos neatitinka koalicinėje sutartyje įtvirtintų principų.

Tuo metu pats šalies vadovas pareiškė – jeigu R. Žemaitaitis ir toliau tokiais pasisakymais diskredituos Lietuvą, pokyčiai dabartinės koalicijos gretose bus neišvengiami. Be to, G. Nausėda akcentavo, jog „aušriečių“ pirmininkas už tokias kalbas ir gąsdinimus „turėtų sėsti į teisiamųjų suolą“.

R. Žemaitaitis netruko sureaguoti į tokius pareiškimus – anot Seimo nario, tokia Prezidentūros laikysena gali būti vertinama kaip politinis persekiojimas.

Savo ruožtu premjeras Gintautas Paluckas kelissyk kartojo, kad nereikėtų sureikšminti skandalingų R. Žemaitaičio pasisakymų. Vyriausybės vadovo įsitikinimu, koalicijos partnerio pareiškimai apie Ukrainą bei Rusijos grėsmę ar Prezidentūros pasipiktinimą sukėlęs šalies vadovo pasiūlymų iškraipymas jokių realių neigiamų pasekmių neturi. Be to, sulaukdamas raginimų sukontroliuoti nerimstančius koalicijos partnerius, ministras pirmininkas pareiškė neketinantis to daryti.

„Supraskite, koalicija tai ne koks nors cirkas, o partneriai – ne žvėrys, o aš ne koks nors dresuotojas, kad su botagu ar skanėstais mėginčiau vienaip ar kitaip priversti ką nors kaip nors elgtis“, – TV3 televizijai teigė G. Paluckas.

Paskutinį kartą koalicinė taryba buvo sušaukta dar praėjusiais metais – gruodžio pabaigoje.