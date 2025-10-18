Berniukas iš Palangos turi neeilinį talentą: stebisi net ir visko matę menininkai

Maža to, vaikinui filmą užtenka pamatyti vieną kartą, kad personažą atkurtų iki smukiausių detalių.
Jaunasis menininkas stebina dirbiniais iš plastilino
Autizmo spektro sutrikimą turintis vaikinas lipdyti iš plastilino pradėjo vos dviejų metukų. Dabar jo kolekcijoje daugiau nei 300 paties pagamintų personažų.
Unikalu tai, kad Astijuj užtenka vieną kartą pažiūrėti animacinį ar vaidybinį filmą ir jo personažą iki smulkiausių detalių jis atkuria tik iš atminties.
Nors filmą „Penkios naktys pas Fredį“ vaikinas matė tik kartą, tačiau itin tiksliai Palangos bibliotekoje nulipdė meškiuką Fredį.
„Tie darbeliai, kas juos pamato, sako labai tikslūs, labai įspūdingi. Nes jau tas įdirbis yra didelis, iš tikrųjų“, – sūnaus gabumais didžiuojasi berniuko mama Sandra Zastartienė.
Vieną personažą pagaminti užtrunka nuo poros dienų iki keletos savaičių.
Mėgstamiausias personažas – „Ežiukas Sonic“
Jaunasis menininkas daugiausiai yra nulipdęs ežiuką Sonic, kuris yra mėgiamiausias jo personažas. Kai kuriuos ežiukus jis net pats patobulino. Sako, originalių kūrėjų personažui kažko trūko.
„Jis pats susigalvoja, kad nori tų lipdymų, tų darbelių“, – pasakojo Astijaus mama.
O prieš kiek daugiau nei trejus metus Astijus su savo kūriniais pradėjo keliauti po Lietuvos bibliotekas ir rengti parodas. Jas pavadino „Aš toks kaip ir tu“.
„Mes norim skleisti tą žinutę, kad autistiniai vaikai irgi gali kurti. Mūsų pagrindinė mintis buvo parodyti, kad jie gali kurti, todėl ir važiuojam į tas bibliotekas. O pasirinkom bibliotekas, nes ten daug vaikų. Kad jie matytų ir susidomėtų“, – teigė S. Zastartienė.
Ir tai pasiteisina. Vaikai ir patys į bibliotekas atsineša plastilino bei bando pasivyti Astijaus talentą, o mažose galvelėse užgimsta supratimas, kad autizmo spektro sutrikimą turintys žmonės yra nei kiek neprastesni nei visi.
