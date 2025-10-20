Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Benjaminas Netanyahu: Izraelis sekmadienį Gazos Ruože numetė 153 tonas bombų

2025-10-20 18:03 / šaltinis: BNS
2025-10-20 18:03

 Izraelio pajėgos numetė 153 tonas bombų ant taikinių Gazos Ruože, dėl įtariamo palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ paliaubų pažeidimo, pirmadienį parlamentui sakė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

 Izraelio pajėgos numetė 153 tonas bombų ant taikinių Gazos Ruože, dėl įtariamo palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ paliaubų pažeidimo, pirmadienį parlamentui sakė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu

REKLAMA
2

„Viena ranka laiko ginklą, kita ištiesta siekiant taikos, – Kneseto nariams sakė B. Netanyahu. – Taika sudaroma su stipriaisiais, o ne su silpnaisiais. Šiandien Izraelis yra stipresnis nei bet kada anksčiau.“

Izraelis sekmadienį pranešė, kad pradėjo aviacijos smūgių bangą prieš taikinius Gazos Ruože, per „Hamas“ ataką žuvus dviem Izraelio kariams. 

Palestiniečių kovotojų grupuotė neigė ką nors žinanti apie šį išpuolį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų