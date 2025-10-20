Benjaminas Netanyahu: Izraelis sekmadienį Gazos Ruože numetė 153 tonas bombų

„Viena ranka laiko ginklą, kita ištiesta siekiant taikos, – Kneseto nariams sakė B. Netanyahu. – Taika sudaroma su stipriaisiais, o ne su silpnaisiais. Šiandien Izraelis yra stipresnis nei bet kada anksčiau.“
Izraelis sekmadienį pranešė, kad pradėjo aviacijos smūgių bangą prieš taikinius Gazos Ruože, per „Hamas“ ataką žuvus dviem Izraelio kariams.
Palestiniečių kovotojų grupuotė neigė ką nors žinanti apie šį išpuolį.
