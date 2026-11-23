Valstybinį kaltinimą palaikantis Europos prokuroras Darius Karčinskas prašo sportininką pripažinti kaltu ir skirti jam 50 tūkst. eurų baudą.
Kitai kaltinamajai Godai Mankutei prokuroras siūlo skirti 40 tūkst. eurų baudą, o juridiniam asmeniui viešajai įstaigai „Nacionalinis automobilių klubas“ – 62,5 tūkst. eurų dydžio baudą.
B. Vanagas ir kiti kaltinamieji teisme kaltės nepripažino.
Baudžiamąją bylą dėl daugiau nei 150 tūkst. eurų vertės projekto, skirto mobilioms automobilių remonto paslaugoms kaimo vietovėse, Europos prokuratūra teismui perdavė pernai rugpjūtį. Anot teisėsaugos, minėtas projektas buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.
Europos prokuratūra teigė, kad nors projektas buvo pristatytas kaip skirtas mobiliųjų automobilių paslaugoms sukurti, kaltinamieji tariamai naudojo įrangą, įskaitant didelės vertės transporto priemones ir kitą specializuotą įrangą, asmeniniais tikslais – B. Vanago dalyvavimui automobilių lenktynėse, įskaitant Dakaro ralį.
Jau vykstant teismo procesui B. Vanagas socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė, kad viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“ ir jis nėra teikę paraiškų ir nėra gavę jokios europinės paramos.
Kreditinio sukčiavimo byloje be B. Vanago buvo teisiama viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“ bei įmonės „Gerdista“ vadovė G. Mankutė.
Bylos duomenimis, 2020 m. rugpjūtį, „Gerdistos“ vardu G. Mankutė pateikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), ja prašyta paramos projektui – mobiliam servisui kaimo vietovėse.
2021 m. spalį „Gerdista“ su NMA pasirašė sutartį dėl 199,5 tūkst. eurų paramos šiam projektui. Bylos duomenimis, bendrovė gavo 154 tūkst. 613 eurų. 131,4 tūkst. eurų iš šios sumos – Europos Sąjungos lėšos, likę pinigai – iš Lietuvos biudžeto.
49 metų B. Vanagas yra vienas žymiausių lenktynininkų Baltijos šalyse, pasiekęs aukštų rezultatų ralio, žiedinių lenktynių, ralio maratonų ir bekelės varžybų trasose.
Sportininkas dažniausiai dalyvauja Dakaro ralio varžybose.
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