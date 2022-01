Bažnyčių sąskaitos už gruodį siekia net 12 tūkst. eurų: teks šildytis karštai besimeldžiant

Vos gyventojus pasiekė sąskaitos už gruodį, socialinius tinklus kaip man užtvindė pasipiktinimai. Gautas sąskaitas žmonės vadina rekordinėmis.

Ne išimtis ir bažnyčios. Itin didelius plotus prišildyti turintys klebonai už gruodį sako sulaukę tūkstantinių sąskaitų. Joms apmokėti teks išleisti nemenką dalį parapijos santaupų, kurios galėjo būti skirtos remontui ar bažnyčios inventoriui.

Gavo 12 tūkstančių sąskaitą

12 tūkstančių. Tiek už gruodį turės sumokėti Vilkaviškio katedra. Kaip pasakoja katedros dekanas Virginijus Gražulevičius, 4 tūkst. teks sumokėti už dujas ir dar apie 7 tūkst. už elektrą.

„Kainos už dujas ir elektrą yra beprotiškai didelės. Daug gavome. Ką dabar darysime? Bandome gauti iš parapijos, žmonių, atliksime kalėdojimus, bandysime susimokėti“, – tv3.lt komentuoja V. Gražulevičius.

Dekanas skaičiuoja, kad suma už dujas galėjo būti dar didesnė, mat gruodis nebuvo toks ypatingai šaltas mėnuo.

„4480 eurų už dujas ir beveik 7 tūkst. už elektrą. Elektra šildomos mūsų katedros grindys. Buvome įsijungę, o dabar bandome atjungti. Bet šalta – nesmagu, drėgmė – nesmagu. Minimaliai šildymą pasiliksime, bet pajautėme, kad kainos didžiulės“, – pastebi V. Gražulevičius.

Dujomis yra šildomi kiti parapijos pastatai. Dvasininkas prisimena, kad pernai sausį už vieną kv. m. dujų mokėjo 31 centą, o dabar dujų kaina gerokai šoktelėjo.

„Baisu, yra baisu“, – situaciją apibūdina dekanas.

Didžiausias klausimas dabar – iš kur reikės paimti pinigų sąskaitoms apmokėti. Sąskaitą už gruodį parapija apmokės iš santaupų, tačiau kas laukia toliau, neaišku.

„Kol kas yra iš vienur, iš kitur. Matote, bažnyčia iš žmonių aukų išsilaiko, daugiau iš niekur. Kol kas turime – kalėdojimas, parapijos lankymas. Buvo pinigai kitiems planams, dabar visi planai bus nelikti skoloje. Jei liksi skoloje, tuoj perduos antstoliams, gi čia niekas nežaidžia. Viską reikės bandyti čia ieškoti ir susirinkti“, – sako V. Gražulevičius.

Parapijiečiams nuolat primenama apie finansinę situaciją, galintys prisidėti prie parapijos išlaikymo prisideda.

„Sakė rinktis nepriklausomą tiekėją, bus pigiau, bus pigiau. Tai kad čia visai nieko pigiau nėra. Dėl dujų laivo rėkė, kad atplaukė laivas, šaukė, jog dujas turėsim nepriklausomas. Tai kur jos? Vienu žodžiu, padaro šou, o lieka viskas žmonėms ant kaklo“, – atsidūsta V. Gražulevičius.

Sąskaitos augo dvigubai

Rekordiškai dideles sąskaitas gavo ir Anykščių parapijos klebonas Petras Baniulis. Jis sako, kad už gruodį parapija turės sumokėti dvigubai daugiau nei ankstesniais metais.

„Palyginimui – bažnyčia šildoma geoterminiu būdu. Didžiausia suma būdavo 700–800, iki 900 eurų. Dabar sąskaita buvo daugiau kaip 1,5 tūkst. Palyginkite. Čia tik bažnyčios elektra, pastatų dar daugiau turime. Tikrai kosminės kainos, neįsivaizduoju, kas bus toliau“, – tv3.lt sako P. Baniulis.

Be sąskaitos už šildymą bažnyčioje, parapija dar turi sumokėti už parapijos namų šildymą, šarvojimo namus, yra dar keletas pastatų. Bendrai už visus parapijos pastatus už gruodžio mėnesį reikia sumokėti apie 3 tūkst. eurų.

Parapijai priklausančiuose pastatuose vyksta įvairių gyventojų grupių užsiėmimai. Čia renkasi anoniminiai alkoholikai, tremtiniai ir kiti, o susitikimų metu žmonės dažniausiai patalpas pašildo elektra.

Visoms sąskaitoms apmokėti, kaip sako kunigas, praktiškai neužteko Kalėdų rinkliavos.

„Niekas juk neklausia, iš kur paimsime, niekam neskauda širdies. Klebonas esi, daryk, ką nori“, – atsidūsta pašnekovas.

Kunigas nerimauja dėl sąskaitų už sausį ir spėja, kad suma bus dar didesnė nei buvo gruodį.

„Kaip sumažinti? Uždaryti, užgesinti? Tada irgi pradės visi verkti, kad šalta. Pečiaus bažnyčioje nėra, malkomis nepakūrensi. Tokios tokelės“, – sako P. Baniulis.

P. Baniulis sako, kad šiuo metu parapijoms išsilaikyti yra ypatingai sunku. Į pamaldas dėl koronaviruso grėsmės atvyksta mažiau parapijiečių nei įprasta, be to, keičiasi patys gyventojai. Vis mažiau žmonių aukoja parapijoms.

„Vyresnieji bijo (koronaviruso – aut. past.), jaunimui nebereikia važinėti. Pasidarė taip, kaip pasidarė. Truputį liūdna, keičiasi laikai, žmonės, viskas keičiasi labai smarkiai“, – pastebi kunigas.

Geriau daugiau mokėti už šildymą, nei išmesti renovacijos milijonus

Telšių katedra už gruodį taip pat turės sumokėti didesnę sumą nei įprasta. Tačiau sąskaitos kur kas mažesnės, nes bažnyčia renovuota, šildoma geoterminiu būdu.

Telšių katedrą administruojantis kunigas Vygintas Gudeliūnas tv3.lt pasakoja, kad už gruodį elektros sąnaudoms katedra turi sumokėti 1,5 tūkst. eurų. Dvasininkas aiškina, kad oro temperatūrai nukritus, elektros sunaudojama daugiau, tad didėja ir sąskaitos suma.

„Bijau pasakyti, bet ankstesniais metais mokėjome kokiais 500 eurų mažiau. Viskas priklauso nuo žiemos. Jei labai šalta, reikia daugiau. Mes vidutinę temperatūrą bažnyčioje palaikome 14–15 laipsnių viduje. Daug nekeliame, tiek užtenka, kaip žmonėms kojos nešaltų“, – tv3.lt šypsosi V. Gudeliūnas.

Vis dėlto po to, kai išvydo rekordines sąskaitas, temperatūros bažnyčioje mažinti parapija neketina. Prieš porą metų katedroje buvo atliktas remontas. Vien interjero ir altorių restauracija kainavo daugiau nei pusę milijono eurų.

„Jeigu sumažinsime temperatūrą bažnyčioje, tada kils drėgmė. Tokiu atveju, tie milijonai, kurie buvo išleisti renovacijai, nueis šuniui ant uodegos. Sakyčiau, sumažinti temperatūrą būtų nusikaltimas. Nebent nebeturėtume iš ko mokėti, tada žiūrėtume. Šiai dienai dar kenčiame. Reikia pasitikėti Dievu ir žmonių gerumu“, – sako V. Gudeliūnas.

Vis dėlto parapijos namai Telšiuose yra šildomi dujomis. Kunigas skaičiuoja, kad šio pastato šildymo sąskaita išaugo dvigubai.

„Per mėnesį būdavo kokie 300 eurų, dabar sumokėjome tūkstantį. Aišku, į viską reikia žiūrėti pagal plotą, kiek naudojame. Jeigu nevyksta katechezė (pagrindinis vaikų ir suaugusiųjų krikščioniškas ugdymas – aut. past.), šildymą primažiname. Būdami ūkiški stengiamės laviruoti tarp kainų. Nėra, kad atsukame kranelius ir šilumą leidžiame į lauką“, – pasakoja V. Gudeliūnas.

Kreiptis į parapijiečius dėl finansinės paramos kunigas neketina.

„Mes dėkojame žmonėms, kad jie palaiko bažnyčią ir tiek. Nedejuojame. Visi dejuoja, tai ką dabar daryti? Juk ne vieniems mums tos kainos pakilo, visi vargsta. Yra kaip yra“, – atsidūsta V. Gudeliūnas.

Šildosi karštai besimelsdami

Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje šildymo iš viso nėra. Parapijos klebonas Julius Meškauskas sako, kad sąskaitos už elektrą taip pat augo, tačiau kiek tiksliai, pasakyti negali.

Bažnyčia galėtų būti šildoma, tačiau J. Meškauskas sako, jog to daryti neapsimoka – bažnyčioje vietoje langų yra sudėti vitražai, reikia remontuoti stogą, tad šildymas būtų beprasmis.

„Čia neįvesi šildymo, kas iš to, kad lauką šildysi. Be to, nėra tiek žmonių, kad surinktume aukas tokiai kaimo bažnyčiai šildyti. Tiek žmonių neateina, tiek nesurinksi. (Didelių sąskaitų – aut. past.) problema yra miestuose, kur yra geoterminis šildymas, kur nemažai elektros naudoja, nežinau“, – tv3.lt sako J. Meškauskas.

Paklaustas, kaip parapijiečiai nesušąla per pamaldas, kunigas nusijuokia: „Karštai meldžiamės“.

„Anksčiau žmonės nesušalė, tai ir dabar nesušals, jei eidami į bažnyčią apsirengs šilčiau“, – kalba J. Meškauskas.

„Šildymo kainos yra vienodos visiems“

Nieko paguodžiančio bažnyčioms ir klebonams pasakyti negali ir valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos atstovas TV3 žinioms komentavo, kad itin brango žaliavos, o dar ir gruodis buvo neįprastai šaltas.

„Palyginus su 2020 m. lapkričio kaina, netgi penkis kartus išaugusi gamtinių dujų žaliava, ir tai galutiniame rezultate atsispindi, kad tiek šilumą pagaminti, tiek elektrą pagaminti kainuoja penkis kartus brangiau“, – komentuoja Tarybos narys Matas Taparauskas.

Kompensavimo mechanizmai būtent bažnyčioms nėra svarstomi.

„Mes, kaip reguliuotojas, tokių priemonių negalime numatyti, nes teisinė bazė taip sudėliota, kad šildymo kainos yra vienodos visiems“, – teigia M. Taparauskas.