Baltijos šalių susisiekimo ministrai Rygoje aptarė strateginių jungčių plėtrą

„Plėtodami tokias transporto arterijas kaip „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“, investuojame į savo ateitį – patogesnį keleivių ir krovinių vežimą, ekonominį atsparumą ir karinio mobilumo stiprinimą. Tai yra svarbus mūsų indėlis į bendrą Europos saugumą“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.
Ministras pabrėžė, kad „Rail Baltica“, „Via Baltica“, alternatyviojo Suvalkų kelio projektai jau įtraukti į formuojamus Europos Sąjungos karinio mobilumo koridorius ir reikšmingai sustiprins NATO rytinį flangą.
J. Taminskas taip pat pažymėjo, kad Lietuvoje įgyvendinamo projekto „Rail Baltica“ ruožo statybos nuo Kauno link Latvijos sienos pasiekė 114 km, o Jonavos rajone jau klojami pirmieji europiniai bėgiai.
„Rail Baltica“ yra prioritetinis projektas, todėl ypač svarbu operatyviai pereiti iš vieno projekto įgyvendinimo etapo į kitą ir iki 2030 m. nutiesti europinę geležinkelio liniją per tris Baltijos valstybes“, – sakė jis.
Lietuvoje taip pat baigiama 40 km ilgio automagistralės „Via Baltica“ atkarpos nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos rekonstrukcija. Likusią dalį nuo Kauno iki Latvijos sienos, gavus papildomą ES finansavimą, planuojama pradėti atnaujinti iki 2030-ųjų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!