TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baltijos šalių susisiekimo ministrai Rygoje aptarė strateginių jungčių plėtrą

2025-11-14 15:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 15:33

Susisiekimo ministras Juras Taminskas penktadienį dalyvavo Baltijos šalių transporto ministrų susitikime su Latvijos ir Estijos kolegomis. Susitikime jis pabrėžė, kad strateginių susisiekimo jungčių, tokių kaip „Rail Baltica“ ar automagistralė „Via Baltica“, plėtra tiesiogiai prisideda prie bendro Europos saugumo.

Juras Taminskas. ELTA / Josvydas Elinskas

0

„Plėtodami tokias transporto arterijas kaip „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“, investuojame į savo ateitį – patogesnį keleivių ir krovinių vežimą, ekonominį atsparumą ir karinio mobilumo stiprinimą. Tai yra svarbus mūsų indėlis į bendrą Europos saugumą“, – pranešime cituojamas J. Taminskas. 

Ministras pabrėžė, kad „Rail Baltica“, „Via Baltica“, alternatyviojo Suvalkų kelio projektai jau įtraukti į formuojamus Europos Sąjungos karinio mobilumo koridorius ir reikšmingai sustiprins NATO rytinį flangą.

J. Taminskas taip pat pažymėjo, kad Lietuvoje įgyvendinamo projekto „Rail Baltica“ ruožo statybos  nuo Kauno link Latvijos sienos pasiekė 114 km, o Jonavos rajone jau klojami pirmieji europiniai bėgiai.

„Rail Baltica“ yra prioritetinis projektas, todėl ypač svarbu operatyviai pereiti iš vieno projekto įgyvendinimo etapo į kitą ir iki 2030 m. nutiesti europinę geležinkelio liniją per tris Baltijos valstybes“, – sakė jis.

Lietuvoje taip pat baigiama 40 km ilgio automagistralės „Via Baltica“ atkarpos nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos rekonstrukcija. Likusią dalį nuo Kauno iki Latvijos sienos, gavus papildomą ES finansavimą, planuojama pradėti atnaujinti iki 2030-ųjų.

