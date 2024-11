Baltijos jūroje pažeistas kabelis gali būti Rusijos hibridinio karo veiksmas: „Aiškus ženklas, kad čia kažkas vyksta“

Svarstydami galimus kaltininkus, kai kurie Lietuvos politikai žvelgia į Rusiją ir mini šios šalies karinį laivyną.

Sekmadienio rytą nutrūko ryšys šviesolaidiniame interneto ir kitų duomenų perdavimo kabelyje tarp Lietuvos ir Švedijos Gotlando salos. Kas nutiko, specialistai dar aiškinasi.

„Incidento vieta ir gylis yra labai svarbu. Kuo giliau, tuo sudėtingiau bet kam atlikti veiksmą. Tai daugiau sietina su profesionalo veikla, o ne kažkokiu mėgėjišku netyčiniu įvykiu“, – komentuoja Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.

Pirmieji 218 km ilgio šviesolaidžio gedimą sekmadienį 9 val ryto pastebėjo „Telia“ darbuotojai.

„Telia“ stebi visus savo tinklus 24 val. per parą ištisus metus. Sekmadienio rytą pamatėme, kad jungtis, per kurią eina didelė dalis Lietuvos duomenų į Švediją, yra sustojusi. Ten yra gedimas, paaiškėjo vėliau, kad tai nėra įrangos gedimas, tai yra kabelio pažeidimas, kai duomenys sustoja“, – pasakoja „Telia“ atstovas Audrius Stasiulaitis.

Būtent „Telia“ prieš beveik du dešimtmečius šį kabelį jūros dugnu nutiesė, o dabar jį valdo Švedijos kompanija „Arelion“.

„Visi tarptautiniai srautai, kurie eina per jungtį, nukreipti per kitas tarptautines jungtis, dėl to mūsų klientai nepatyrė jokių nepatogumų, bet tikimės, kad jungtis bus atstatyta kuo greičiau“, – teigia A. Stasiulaitis.

Galima Rusijos ataka

Po šio incidento nepraėjus nė parai, Suomijos tinklo operatorius „Cinia“ pranešė, kad nutrūko ryšys ir kitame, Vokietiją ir Suomiją jungiančiame, šviesolaidyje, tiesa, galima pažeidimo vieta gali būti piečiau nuo pirmojo incidento.

Vokietijos gynybos ministras šiuos povandininių šviesolaidinio ryšio kabelių sugadinimus jau vadina sabotažu ir hibridiniu veiksmu.

„Aiškus ženklas, kad čia kažkas vyksta. Niekas netiki, kad kabeliai buvo netyčia paliesti. Ar kad čia buvo inkaras, kuris netyčia pažeidė kabelius. Turime konstatuoti, nors konkrečiai ir nežinome, kas tai padarė, kad čia yra hibridinis veiksmas ir sabotažas“, – tikina Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas.

Dėl šių įvykių Lietuvos politikų akys krypsta į Rusiją, mat prieš jiems nutinkant iš Jungtinių valstijų atskriejo žinia, kad Prezidentas Joe Bidenas leido ukrainiečiams atakuoti Rusiją ilgojo nuotolio raketomis ATACMS.

„Hibridinis karas, kurį vykdo Rusija, gali būti su tuo susiję, tai gali būti viena prielaidų. Rusijos karinis laivynas buvo aktyvus Baltijos jūroje. Galima versija, kad sąmoningai kvadrate, kur susikerta Lietuvos ir Švedijos jungtis, Vokietija ir Suomija, kabeliai abu pažeisti, galimai tai Rusijos karinio jūrų laivyno veiksmų rezultatas“, – galimybės neatmeta Seimo narys Arvydas Pocius.

Švedijos, Suomijos ir Lietuvos teisėsaugininkai praneša jau pradedantys tyrimus dėl kabelių pažeidimų.

