Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baigtas tyrimas dėl Lietuvos piliečių evakuacijos iš Izraelio: tarnybinių nusižengimų nebuvo

2025-09-04 13:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 13:27

Valstybės institucijos baigė aplinkybių tyrimą dėl šių metų birželį organizuotos Lietuvos piliečių evakuacijos iš Izraelio. 

Lietuvių evakuacija iš Izraelio (tv3.lt koliažas)

Valstybės institucijos baigė aplinkybių tyrimą dėl šių metų birželį organizuotos Lietuvos piliečių evakuacijos iš Izraelio. 

REKLAMA
2

Įvertinusios evakuacijos organizavimą, tyrimą atlikusios atsakingos institucijos tarnybinių nusižengimų nenustatė, ketvirtadienį pranešė Vyriausybės kanceliarija.

Pasak jos, organizuojant evakuaciją buvo vadovautasi tokiu pačiu tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir sąveikos mechanizmu kaip ir vykdant ankstesnes piliečių evakuacijas iš regiono 2023 ir 2024 metais, vadovaujantis aktualiais galiojančiais teisės aktais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi po atlikto tyrimo Nacionalinis krizių valdymo centras, Užsienio reikalų bei Krašto apsaugos ministerijos pateikė siūlymus, kaip piliečių evakuacijos organizavimo procesą būtų galima patobulinti.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jų, Nacionalinis krizių valdymo centras galėtų sukurti veiksmų algoritmą, kurio remiantis ateityje būtų koordinuojami tokie ar panašūs įvykiai. Taip pat siūlyta apsvarstyti ir apibrėžti, kokiomis aplinkybėmis ir kada valstybė evakuoja savo piliečius, bei nustatyti sprendimų priėmimo hierarchiją.

REKLAMA

ELTA primena, kad birželio viduryje Lietuvos institucijos vykdė Lietuvos piliečių evakuaciją iš Izraelio. Į Jordaniją autobusu pervežti asmenys Lietuvą turėjo pasiekti užsakomųjų skrydžių bendrovės „Skylence“ lėktuvu. 

Tiesa, evakuacija buvo lydima skandalo. Prieš pat skrydį iš orlaivio buvo išlaipintas apžvalgininkas Marius Laurinavičius. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip Eltai tuomet teigė „Skylence“ vadovė Vilma Vaitiekūnaitė, incidento priežastis – neatitikimai keleivio dokumentuose. 

Tačiau pats M. Laurinavičius tokius įmonės argumentus vadino melu ir laikėsi nuomonės, esą jo išlaipinimas yra susijęs su dėl verslo Rusijoje anksčiau išsakyta kritika verslo grupės „Avia Solutions Group“ vadovui Gediminui Žiemeliui. Skrydį į Vilnių vykdė pastarajai priklausanti įmonė „Chapman Freeborn“.  Savo ruožtu G. Žiemelis pateikė, kad M. Laurinavičius esą grasino susprogdinti orlaivį.

Netrukus M. Laurinavičiui buvo suplanuoti skrydžiai į Vieną, iš kur jį į Lietuvą pargabeno kariuomenės orlaivis „Spartan“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų