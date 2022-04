Baigiantis kačių, šunų ženklinimo terminui – apgultis veterinarijos klinikose

Naujausiais Žemės ūkio ministerijos balandžio duomenimis, iki balandžio 1-osios Lietuvoje buvo registruota 80 681 katė, 165 544 šunys bei 418 šeškų.

Kaip BNS teigė Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyriaus vedėjas Arūnas Šileika, nors oficialūs balandžio duomenys bus pateikti gegužės pradžioje, registracijos ir gyvūnų ženklinimo mastai šį mėnesį išaugo bent dvigubai.

„Bet kuriuo atveju, registracija vyks toliau. Kiek girdime iš rajonų, jau eilės sudarytos, žmonės skuba paskutinę dieną, gydytojai nebespėja registruoti ir kelia jau į gegužę. Svarbiausia, kad gyvūnas būtų užregistruotas“, – BNS sakė A. Šileika.

Ministerijos duomenimis, per kovą registruota apie 10 tūkst. kačių, 16,7 tūkst. šunų, o per balandį tiek šunų, tiek kačių, pasak A. Šileikos, gali būti paženklinta dar bent po 20 tūkstančių.

„Raginame tai kuo greičiau padaryti, nes tai yra kiekvieno žmogaus asmeninė atsakomybė. Šiandien dar neatėjus kontrolieriui patikrinti, tai nereiškia, kad rytoj jis nebus patikrintas“, – teigė A. Šileika.

Žemės ūkio ministerija išplėtė ženklintojų ratą iki maždaug 100 juridinių asmenų – tai gali daryti ne tik veterinarijos klinikos, bet ir gyvūnų globos, kitos nevyriausybinės organizacijos.

Paženklinti gyvūną, priklausomai nuo vietovės, paslaugų teikėjo, kainuoja apie 20-40 eurų.

Sostinėje kelis padalinius turinčios klinikos „Vilnius Vet“ vienas vadovų Mindaugas Rimkevičius patvirtino, kad balandį jaučiamas didžiulis norinčiųjų paženklinti augintinius antplūdis.

„Bent penkis kartus tai tikrai daugiau ateina. Šeškų ženkliname mažai, kadangi jie neišleidžiami į lauką, jų kontrolė yra sudėtinga. Ženkliname šunis, kates. Šunis netgi dažniau“, – teigė M. Rimkevičius.

Anot jo, procedūra, kai gyvūnui tarp menčių įsodinama mikroschema, užregistruojami jo duomenys, užtrunka apie 20 minučių. Klinika priimtų ir daugiau gyvūnų, tačiau, kaip pripažįsta M. Rimkevičius, gyventojai net ir nuo gegužės jau gresiant baudoms dar yra pakankamai vangūs.

„Nėra taip, kad eilė už durų stovėtų – žmonės to tiesiog nedaro. Bet girdisi ir per radiją, per televizija ta kampanija, kai prasidėjo reklamos, tikrai galiu pasakyti, kad ateinančių padaugėjo“, – sakė klinikos vadovas.

„Gal labiau reikėtų paaiškinti, dėl ko tai daroma, nes sako – gal mane apmokestins, gal dar ką sugalvojo. Bet tai yra tik tam atvejui, kad gyvūnas nevalkatautų, kad jis rastų trumpiausią kelią namo“, – pridūrė jis.

Prieš metus įsigaliojusi tvarka numato, visi šunys, katės ir šeškai turi būti paženklinti ir registruoti vėliausiai iki 2022-ųjų gegužės 1-osios, o naujai atvesti gyvūnai turi būti paženklinami per keturis mėnesius.

Socialiai remtini žmonės gali pasinaudoti skiriama kompensacija iki 2022 metų gruodžio 31 dienos.

Už prievolės nevykdymą gresia baudos nuo 30 iki 550 eurų.