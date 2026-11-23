Pirminiais duomenimis „Toyota“ automobilis suko į kairę ir nepraleido priešais atvažiuojančio BMW.
Po smūgio BMW automobilis užsidegė, o gesindami gaisrą ugniagesiai apvertė automobilį ant šono.
Avariją sukėlė „Toyota“ automobilio vairuotojas.
Vairuotojai nenukentėjo
Pranešama, kad avarijos metu vairuotojai nenukentėjo, tačiau kelias Veisiejų gatvėje, netoli posūkio į Lentvarį, užtvertas.
Įvykio vietoje vis dar yra daug gelbėtojų tarnybų, nors automobilis jau užgesintas.
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