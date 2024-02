„Autobusai vaiduokliai“: kilo įtarimų, ką veža autobusai iš Moldovos į Rusiją per Lietuvą

Bendruomenės „Mokėk keliauti“ įkūrėjas pastebėjo, jog labai daug maršrutų Rusija–Moldova ir Rusija–Ukraina (taip pat atgalinės kelionės) vyksta per Lietuvą. Jo įtarimu, rusų kariai iš Moldovos į Rusiją ir atgal vyksta apsimesdami turistais, dažnai su suklastotais dokumentais.

„Kadangi Padnestrėje [Moldovos dalyje prie Ukrainos sienos] dislokuotos Rusijos kariuomenės nėra kaip papildyti, nes sausumos keliai uždaryti, oro keliai uždaryti, tai rusai turi ieškoti kitų kelių“, – kodėl rusams būtų palanku važiuoti šiais maršrutais, paaiškino R. Pogorelis.

Pagal jo atliktą tyrimą, akivaizdu, jog dauguma autobusų pravažiuoja pro Lietuvą ir Latviją tranzitu, tačiau yra ir tokių, kurie stoja Lietuvoje paimti keleivių. Šie autobusai paprastai nestoja Vilniaus ar Kauno stotyse. Stoja stočių prieigose arba priemiesčių degalinėse, pasak R. Pogorelio, dėl to, jog greičiausiai neturi leidimo vežti keleivių į Lietuvos stotis ar iš jų.

„Tai autobusas vaiduoklis. Niekas nežino, kada jis atvažiuos, ir kur sustos“, – išgirdo viena porelė Daugpilio stoties informacijoje.

Pasak R. Pogorelio, jie tądien autobuso taip ir nesulaukė, nors turėjo bilietus į Kauną. Jo manymu, autobusai neatvažiuoja arba atvažiuoja labai vėluodami, nes užtrunka pasieniuose. Tačiau apie šiuos trikdžius Lietuvos keliautojai lieka neinformuoti.

„Kartais užtrunka 2 val. Kartais užtrunka 7, 8 val. prie sienos. Iš tiesų, jeigu jūs nusipirksit bilietą į tokį autobusą, tai labai didelė tikimybė, kad neišvažiuosit arba bent jau neišvažiuosit laiku. Keliautojai palikti ant ledo su tokiu bilietu“, – įspėjo pašnekovas.

Kodėl keliauja per Lietuvą?

Visgi autobusai nesusiduria su Lietuvos pasieniečiais, nes pasienio kontrolės tarp Latvijos ir Lietuvos nėra. R. Pogorelis spekuliuoja, kad Baltarusijos pasienį šie maršrutai aplenkia dėl to, kad jų pasieniečiai apie šiuos keistus maršrutus yra informuoti. Kita vertus, tai būtų papildomas vargas, kurio jiems visai nereikia.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos patarėjas Giedrius Mišutis tvirtino, kad šie autobusai būtų tikrinami Lietuvos pasienyje tik tokiu atveju, jei Lietuvą pasiektų per Baltarusiją.

Visgi „Mokėk keliauti“ įkūrėjo akimis, tarnyboms reikėtų patikrinti, kas iš tiesų šiais autobusais važinėja kartu su lietuviais. Taip pat pasikeisti informacija su Moldovos pareigūnais dėl šių autobusų maršrutų.

O G. Mišutis tikino, jog Lenkija ir Latvija, per kurias Šengeno erdvę kerta šie autobusai, skiria daugiau dėmesio maršrutiniams autobusams tikrinti.

Jo teigimu, didžioji dalis autobusų nepatikrinti nepravažiuoja, o patikrinimo metu apžiūrimi visų autobuso keleivių dokumentai. Todėl, jei tariami rusų kariai bandytų patekti į Šengeno erdvę su suklastotais dokumentais, jo manymu, jau būtų pastebėti.

Valstybės saugumo departamentas tv3.lt naujienų portalui tvirtino neturintis viešų komentarų šiuo klausimų.

R. Pogorelio surinko autobusų bendrovių sąrašą, kurių autobusų bilietai parduodami ir keliautojams iš Lietuvos: „Galiz“, „Cişmitrans“ ir keletas nežinomų pavežėjų.

Pagorelio akimis, dar keistesnė situacija yra autobusų maršrutų per Lietuvą į Ukrainą. „GloBus Travel“ ne tik stoja Lietuvoje, bet važiuoja ir per Ukrainą, ir per Rusiją. „Avtokombinat-1“ važiuoja nuo Maskvos iki Charkivo, stoja ir Lietuvoje, tačiau oficialiai registruojamas maršrutas yra Utena–Charkivas.