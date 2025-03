Aurelijus Veryga sureagavo į partiečių balsavimą prieš sankcijas Rusijai: „Skauda“

Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys stojo priešais Seimą su projektu dėl nacionalinių sankcijų pratęsimo Rusijai ir Baltarusijai.

„Rusija tęsia savo agresiją prieš Ukrainą, toliau vykdo karo nusikaltimus, toliau bombarduoja miestus, toliau grobia žmones, vaikus, nepaleidžia karo belaisvių“, – teigia K. Budrys.

Sankcijos numato, kad rusams ir baltarusams apribota galimybė gauti Lietuvos vizas, rusams apsunkinta galimybė atvykti į mūsų šalį, draudžiama įsigyti nekilnojamojo turto, nepriimami prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvoje. Pernai pratęsiant sankcijas, atsirado ir draudimas į Lietuvą importuoti žemės ūkio produktus ir pašarus, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusika. Būtent dėl šios nuostatos Seime kilo nedidelis ginčas.

„Ar negana tų priemonių, kurios taikomos Europos Sąjungos mastu? Kartais nacionalinės priemonės sukelia netgi grėsmę pačiai Lietuvai arba naudą Rusijai“, – klausė valstiečių frakcijos narys Rimas Jonas Jankūnas.

„Po šitų ribojimų buvo sužlugdytas Amerikos automobilių tranzitas per Klaipėdos uostą. Po šitų ribojimų tranzitas važiuoja per Latviją ir per Lenkiją. Kiek mes galime kenkti savo šaliai? Aš nežinau, ar tikslas yra kenkti?“ – atsakė valstiečių frakcijos narys Valius Ąžuolas.

A. Veryga: „Skauda“

Vis tik atėjus metui balsuoti, dvylika „Nemuno aušros“ ir šeši valstiečių frakcijos nariai balsavo prieš, arba susilaikė. Tad viešojoje erdvėje puolė plisti savotiška gėdos lenta su kiekvieno parlamentaro nuotrauka ir pavarde. Kai kurie piliečiai juos tiesiai vadina „vatnikais“ ir net patobulino nuotraukas – pripaišė vadinamųjų „koloradkių“ ir pačių kolorado vabalų.

„Skauda. Aišku, kiekvienas mes galvojame apie savo reputaciją ir kaip asmens, ir kaip partijos reputaciją, nes Valstiečių ir žaliųjų sąjunga visada buvo labai patriotiškai nusiteikusi“, – tikina A. Veryga.

„Mes mažiausiai kreipiam dėmesį, mums labai gerai, kad jie savo burbuluose tą reklamą daro, nes daro žmonės, kurie, matyt, nesupranta, koks Seimo nutarimo projektas yra“, – į kritiką atsako R. Žemaitaitis.

„Aš manau, kad čia yra kažkoks nesusipratimas. Aš manau, kad jie turės galimybę ištaisyti savo klaidą svarstymo ir priėmimo stadijose, nes ketvirtadienį iš ryto „Nemuno aušros“ frakcija buvo pasiruošusi balsuoti už sankcijų pratęsimą“, – tikina premjeras Gintautas Paluckas.

„Nemuno aušra“ persigalvojo

Žemaitaitis sako, kad jis su frakcija buvo pasiruošę balsuoti už, tačiau tuomet pamatė, kad paliktas draudimas importuoti žemės ūkio produkciją, o tam jie nepritaria.

„Trys Baltijos šalys ir Lenkija kartu turi susitarti dėl vienodo sankcijų paketo taikymo būtent žemės ūkio produkcijai, kad nebūtų apeinama, nes Lietuva praranda apie keliasdešimt milijonų pajamų“, – teigia R. Žemaitaitis.

Dabar „Nemuno aušra“ tikisi, kad ribojimų žemės ūkio produkcijai nebeliks, arba tokias pat sankcijas įves latviai su lenkais. O valstiečiai atgailauja – partijos valdyba tokį balsavimą pavadino neapgalvotu ir netinkamu ir prašo frakcijos balsuoti „už“.

„Ta pozicija mūsų tikrai nesikeičia ir nemanau, kad jinai kaip nors turi šansą ateityje pasikeisti. O jeigu atsiras kolegų partijoje, kurie manys, kad ta pozicija yra netinkama – yra kitų partijų, kur ta pozicija gal labiau atitinka jų nuostatas ar požiūrius“, – sako A. Veryga.

Gelbės konservatoriai

Pirmasis balsavimas buvo tik pateikimo stadijoje, dabar sankcijų pratęsimo klausimas keliasi į komitetus. Konservatoriai socdemams žada paramą, jeigu kiaulę ir vėl pakiš „Nemuno aušra“.

„Matome, kad jau formuojasi opozicija apskritai ribojančioms priemonėms, tai mes tikrai padėsime ir paremsime šitą sprendimą, tačiau mes padėsime dar labiau ir paregistruosime tam tikrus pasiūlymus“, – teigia TS-LKD pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Tėvynės sąjunga siūlo sankcijas dar labiau sugriežtinti. Ir priimti naujovę – baltarusiams, kurie neva pabėgo nuo Lukašenkos režimo, bet toliau važinėja į Baltarusiją, kurioje juos gali verbuoti KGB, naikinti leidimus gyventi Lietuvoje. Socdemė, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pritaria, kad reikia sankcijas griežtinti. Tačiau sako, pirmiausia reikia sugalvoti, kuo baltarusius būtų galima pakeisti. Mat kai kurie verslo sektoriai jau tapo priklausomi nuo pigesnės darbo jėgos iš Baltarusijos.

„Tai tokių minčių, iš tikrųjų, yra. Tai labai tikiuosi, kad jos pajudės ir tam tikri vizitai irgi yra suplanuoti“, – teigia D. Šakalienė.

Tačiau į kurių valstybių darbininkus valdantieji atsigręš – dar nesako. Bet Žemaitaitis sako, kad griežtesnių sankcijų baltarusiams nereikia.

