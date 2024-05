Atomazga šaudynių Vilniuje byloje: į apsaugininką dėl kaukės šovęs vyras išgirdo nuosprendį

Kaip ketvirtadienį pranešė Vilniaus apygardos teismas, baudžiamojoje byloje vilnietis Darius Varnas pripažintas kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo labai susijaudinus, taip pat dėl neteisėto disponavimo dideliu kiekiu šaudmenų ir skyrė subendrintą trejų metų lygtinio laisvės atėmimo bausmę.

D. Varnas kaltintas 2021 metų spalį Karoliniškių rajone, L. Asanavičiūtės gatvėje sumušęs apsaugininką, o paskui lauke šovęs į jį iš legaliai turėto ginklo bei sunkiai jį sužalojęs.

Konfliktas, bylos duomenimis, kilo dėl nedėvimos veido kaukės – tuo metu kaukių dėvėjimas parduotuvėse buvo privalomas dėl COVID-19 apribojimų.

Į parduotuvę atėjusiam vilniečiui apsaugos darbuotojas pareikalavo užsidėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, o pastarasis atsisakė. Vengdamas sulaikymo D. Varnas iš legaliai laikomo ginklo peršovė apsaugos darbuotojui kojas.

Teismas konstatavo, kad nors D. Varnas ir nevykdė apsaugos darbuotojo nurodymų, vengė sulaikymo ir siekė pasišalinti iš parduotuvės, yra traktuojamas, kaip pavojaus nekėlęs asmuo, tad jo atžvilgiu nebuvo pagrindo apsaugos darbuotojui naudoti specialiąsias priemones, t.y. ašarines dujas.

Teismas pabrėžė, kad nukentėjusysis pagal savo darbo pobūdį ir patirtį „galėjo adekvačiai įvertinti situaciją“, tačiau pasielgė priešingai – nesant objektyviai egzistuojančios grėsmės, be pagrindo panaudojo fizinę prievartą. Be to jis pats nurodė, kad neturėjo teisės naudoti dujų parduotuvės viduje.

Pasak pranešimo, bylos duomenys patvirtino, kad nukentėjusiojo N. D. fizinė prievarta buvo panaudota viršijant turėtus įgaliojimus.

„Teismui nekilo abejonių, kad D. V. veiksmais buvo pažeistos savigynai išduoto ginklo panaudojimo sąlygos. Nusikalstama veika, kaltinamojo D. V. veiksmuose, pilnai įrodyta kaltinamojo prisipažinimu, byloje fiksuotais liudytojų parodymais, specialistų aktais, apžiūros protokolais, „Rimi“ vaizdo įrašais bei kitais įrodymais“, – nurodė teismas.

D. V. taip pat buvo kaltinamas tuo, jog neturėdamas leidimo įgijo ir savo gyvenamoje vietoje laikė didelį kiekį šaudmenų. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis turėjo leidimą ginklui laikyti, dirbo ginklų parduotuvėse, iš kurių tikėtina šaudmenis parsinešė namo, taip pat turėjo ginklų prekybos tarpininko pažymėjimą.

Šaudmenys buvo rasti kaltinamojo namuose, kuriuose buvo įrengtas ginklo ir šaudmenų laikymui skirtas seifas.

Teismas, skirdamas bausmę, D. Varnui, lengvinančia aplinkybe pripažino tai, jog kaltiinkas suteikė nukentėjusiam asmeniui pagalbą ir bandė išvengti sunkesnių padarinių, taip pat jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailėjosi.

Atsižvelgdamas į bylos aplinkybių visumą, teismas D. Varną pripažino kaltu. Jam skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė jos vykdymą atidedant taip pat trejiems metams, kartu įpareigojant neišvykti šį laikotarpį už Vilniaus ribų.

Teismas D. Varnui taip pat uždraudė lankytis prekybos centre „Rimi“, esančiame L. Asanavičiūtės gatvėje, Vilniuje, taip pat artintis prie jos arčiau nei 100 metrų atstumu bei penkeriems metams teise laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą.

Nukentėjusiojo N. D. pareikštą civilinį ieškinį teismas tenkino iš dalies ir priteisė iš D. V. nukentėjusiajam 5 tūkst. eurų.

Vilniaus apygardos teismo nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per 20 dienų.