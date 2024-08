Atlyginimai auga, bet ne visiems ir ne vienodai: štai, kam kilo daugiausiai

Lygiai prieš metus vidutinis šalies darbo užmokestis siekė 1241 eurą į rankas. Naujausi Valstybės duomenų agentūros duomenys rodo, kad ši suma išaugo 112 eurų. Dėl to vidutinė alga pasiekė 1353 eurus į rankas.

„Tai yra atspindys to, kad darbdaviai gali tiek mokėti“, – sakė SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.

Algos auga nevienodu tempu. Viešojo sektoriaus darbuotojų mėnesinis uždarbis vidutiniškai padidėjo beveik 12 procentų per metus, o privačiame sektoriuje algos kilo 9 procentais.

„Algų pokytis valstybės sektoriuje yra gerokai stipresnis – virš 11 procentų – bet to tikėjomės ir tą matėme, tai nestebina, nes valstybės sektoriuje tos algos dažniausiai keičiasi nuo to, koks yra suplanuojamas valstybės biudžetas kitiems metams, kokie atskiri susitarimai ar tai švietimo sektoriuje, ar tai sveikatos sektoriuje“, – aiškino T. Povilauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Greičiausiai algos didėjo švietimo srityje – 12 procentų per metus. Lėčiausiai augo finansinėje ir draudimo veikloje, kur padidėjimas nesiekia 8 procentų.

REKLAMA

Tikisi panašių tendencijų

Ekonomistai mano, kad panašios tendencijos Lietuvą lydės ir toliau. Prognozės taps tikslesnės, kai taps aišku, kokį valstybės biudžeto projektą kitiems metams parengs Finansų ministerija. Įtakos taip pat turės ir minimali mėnesinė alga.

„Aš manau, kad artimiausiu metu privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus darbo užmokesčio augimo skirtumas tik didės. Viešajame sektoriuje atlyginimai kils sparčiau nei privačiame, nes mes matome, kad Vokietijos ekonomika jau praktiškai de facto yra recesijoje, Lietuvos pramonės gamyba auga, bet jau yra geltonų signalų, kurie rodo tam tikras rizikas, Lietuvos vartotojų lūkesčiai pasiekė piką ir pradeda kristi. Ekonomikos augimas pasiekė piką ir ruduo bus prastenis“, – kalbėjo „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

REKLAMA

REKLAMA

„Suprantame, kad minimali mėnesio alga (MMA) šiais metais darė įtaką. Ji nuo šių metų yra padidėjusi 10 procentų. Tai pakėlė darbo užmokestį. Jau kaip ir beveik aišku. Liko tik Vyriausybei patvirtinti kitų metų minimalios mėnesio algos padidinimą. Turbūt diskusijai vietos nebeliko. Turim tą pasiūlymą 12 procentų nuo kitų metų didinti MMA“, – sakė T. Povilauskas.

Kai kyla minimali mėnesio alga, atlyginimų augimo banga nusirita per visą rinką. Dalis Lietuvos ekonomistų mano, kad atlyginimai šalyje auga per greitai. Mat dalis verslo dėl per didelių atlyginimų jau mažina savo darbuotojų skaičių.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.