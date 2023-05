Astrauskaitė su bendražygiais teisme sukėlė šou – reikalauja tikrinti orą: „Teko gerti vaistus“

„Prašau daugiau nevesti teismo posėdžio šitoje salėje, nes jau teko dabar gerti vaistus, o dar laukia visa diena“, – sakė Astra Genovaitė Astrauskaitė.

Dar prieš prasidedant teismui sklido kalbos, kad Antanas Celofanas-Kandrotas yra išsikvietęs asmenis, kurie šiandien turėtų tikrinti aplinką ir oro ventiliaciją teismo salėje, mat pastarąjį kartą kaltinamiesiems darėsi bloga, pakilo spaudimas, į Vilniaus miesto apylinkės teismą atvykę medikai matavo temperatūrą, o A. Kandrotas-Celofanas kreipėsi į medikus pasidaryti kardiogramą.

Šiandien skundai kartojasi, 15 valandą planuojamas teismo posėdžių salės oro tikrinimas, atvažiuos Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija dėl skundų gausos.

Praėjusį posėdį nenušalinus teisėjo Mindaugo Striauko nuo riaušių bylos nagrinėjimo teismo salėje užvirė tikras chaosas – A. Celofanas-Kandrotas, kuris dar prieš prasidedant teismui atsistojęs, skambiomis frazėmis kalbėjosi su dešimtimis įtariamaisiais pripažintų asmenų, ragino vienytis ir palikti salę. Posėdį palikusiems asmenims skirta 1 500 eurų bauda.

Prabilo A. Lobovas: „Dirbame, o ne čia marazmais užsiimame“

Antradienį vienas bylos kaltinamųjų Andrius Lobovas rėžė kalbą teisme.

„Man gėda, kad tokiame teisme esu ir aš reikalauju nušalinimo, bet tai yra beprasmiška, nes matau, kad teismas yra pilnai susikoncentravęs į vieną tašką.

Susikoncentruojame į darbą ir aš siūlyčiau, kad dirbame, o ne čia marazmais užsiimame. Kas ko nori, kas ko nenori ir taip toliau. Sakiau, kad vieną teisėją aš noriu nušalinti, bet tai yra beprasmiška.

Aš kaip reiškiau nušalinimą, taip ir dabar reiškiu tą patį. Noriu, kad būtų pakeistas teisėjas, kad man nebūtų gėda tokiame teisme būti“, – antradienį kalbėjo jis.

Vilniaus miesto apylinkės teismo trijų teisėjų kolegija atmetė šį A. Lobovo prašymą.

„Ši nutartis neskundžiama. <...> Teisėjo Mindaugo nušalinimo klausimas tais mačiais pagrindais jau išspręstas, tada, kai kaltinamasis Antanas Kandrotas pareiškė nušalinimą. Kaltinamasis Andrius Lobovas jokių naujų motyvų nenurodė“, – sako Vilniaus miesto apylinkės teisme sakė teisėjas.

Tuomet Astros Astrauskaitės organizuotas mitingas virto nekontroliuojamu protestu: į Seimą, pareigūnus skriejo akmenys ir petardos, policijai ir viešojo saugumo tarnybai teko panaudoti dujas tramdant protestuotojus. Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais. 23 jų yra protestuotojus tramdę pareigūnai, tarp nukentėjusiųjų yra ir Seimo narių. Į teisiamųjų suolą sės kone šimtas įtariamųjų.

„Šioje byloje kaltinamaisiais yra patraukta viso 87 asmenys, pagrindinis kaltinimas yra formuluotas pagal baudžiamojo kodekso 283 str. antrąją dalį – tai yra dalyvavimas riaušėse, pasipriešinimas policininkams, kitiems viešojo administravimo funkcijas atliekantiems asmenims. Provokavimas viešai smurtauti, niokoti turtą ir kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką“, – komentavo Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Justas Laucius.

M. Striauko nušalinimo paprašė daugiau nei 50 kaltinamųjų

Balandžio pabaigoje Vilniaus miesto apylinkių teisme pirmą kartą buvo atversta 2021 m. rugpjūčio mėnesį vykusių riaušių prie Seimo baudžiamoji byla, kurioje dėl dalyvavimo riaušėse, sprogmenų ir ginklų laikymo kaltinami 87 asmenys.

Tarp įtariamųjų – mitingą prie Seimo surengusi Astra Genovaitė Astrauskaitė, aktyvus protestų dalyvis Andrius Lobovas, kovotojas Arnoldas Misiūnas ir prieš mėnesį iš kalėjimo paleistas Antanas Kandrotas-Celofanas. Pastarasis bylą vadino „absurdiška“.

„Tai absurdiška byla – Požėla pats pasakė. Riaušių nebuvo, tai aš nesuprantu, kuo esu kaltinamas. Straipsnyje parašyta: riaušės. Požėla išeina ir sako: riaušių nebuvo. Tai nesuprantu, kuo esu kaltinamas“, – tvirtino A. Kandrotas-Celofanas.

Neseniai iš įkalinimo įstaigos paleistas kaunietis prašė nušalinti teisėją Mindaugą Striauką, nes jis prieš keletą metų buvo sugautas prie vairo neblaivus. Tuomet Teisėjų garbės teismas jam skyrė griežtą papeikimą

„Tai man kažkoks pijokas aiškins, kaip man gyventi reikia? Ar kaip čia dabar suprasti? Klausimas, kur čia Nausėda, kaip čia girti važinėja teisėjai ir toliau dirba, ir čia viskas gerai“, – balandžio pabaigoje kalbėjo jis.

„Pati byla yra neteisinga ir absurdiška, nesąmoninga. Čia yra mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas. Vietoje to, kad užsiimtų, kad „Litexpo“ milijoną bandė pavogti, aš lygtinumą gavau. <…> Tie dvigubi standartai. Aš ne dėl to kalėjime buvau, ir ne dėl to byloje esu, kad kažką padariau, o kad reikia mane užčiaupti. Šitoje byloje aš visą laiką buvau tiesioginėje transliacijoje. Visą laiką“, – tvirtino A. Kandrotas-Celofanas.

Pagal teisėjo Jeugenijušo Jaglinskio paskelbtus kaltinimus, dauguma kaltinamųjų pareikšti kaltinimai dėl riaušių, keletui – dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. A. Kandrotui pateikti kaltinimai dėl riaušių bei dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.

Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio kiemo. Prieš protestuotojus policija panaudojo ašarines dujas, šie savo ruožtu mėtė į pareigūnus akmenis.

Policija pažymėjo, kad organizuoto mitingo metu ir po jo grupė asmenų „organizavo ir išprovokavo žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip pažeisti viešąją tvarką“, o riaušių metu asmenys smurtavo, niokojo turtą, šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką, panaudojo sprogmenis bei pasipriešino policijos bei Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams.