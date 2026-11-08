Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aš tik šokau“: už paauglių tvirkinimą nuteistas Ulvidas kreipėsi į teismą Strasbūre

2026-11-08 14:39 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-08 14:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Už nepilnamečių tvirkinimą kalėti nuteistas kaunietis Algimantas Ulvidas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT) Strasbūre.

Algimantas Ulvidas (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (5)

Už nepilnamečių tvirkinimą kalėti nuteistas kaunietis Algimantas Ulvidas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT) Strasbūre.

REKLAMA
0

„Aš nieko pirštu nepaliečiau, tik šokau, man už tai kalėti skyrė ilgus metus. Dabar girdžiu, kad 15-metę išprievartavusiam jaunuoliui laisvės atėmimo bausmė atidėta. Ar tai teisinga? Aš tik šokau, mano elgesys susijęs su liga, o kalėjime aš negaunu tinkamo gydymo, koks taikomas nuteistiesiems užsienio šalyse. Yra parašytas skundas EŽTT“, – sakė A. Ulvidas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie skundo padavimą EŽTT Eltai patvirtino ir nuteistojo advokatas Arnoldas Blaževičius.

„Skundas yra paduotas, o duomenų, ar priimtas, aš neturiu. Skundas parašytas ir išsiųstas, atsakymo dar negavau, ar priimtas“, – Eltai sakė advokatas.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pirmadienį rašytinio proceso tvarka nagrinės A.Ulvido skundą vienoje iš jo bylų – vyras prašo nutraukti bylą dėl mergaičių tvirkinimo.

REKLAMA

Prašoma panaikinti apkaltinamąjį Kauno apygardos teismo nuosprendį, kuriuo A. Ulvidas pripažintas kaltu už 33 nusikalstamas veikas, susijusias su jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimu.

Šioje byloje balandį Kauno apygardos teismas atmetė nuteistojo skundą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo A. Ulvidas pripažintas kaltu dėl mergaičių tvirkinimo, jam skirta 6 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. 

REKLAMA
REKLAMA

Bylos duomenys apie A. Ulvidą

Bylos duomenimis, A. Ulvidas 2016–2019 m. laikotarpiu įvairiose Kauno miesto ir rajono vietose atliko seksualinio pobūdžio veiksmus prieš jaunesnius nei 16 asmenis, tai yra ne mažiau kaip 50 kartų nusivežęs jaunesnes negu 16 metų mergaites į nuošalią vietą miške, Karmėlavos seniūnijoje, šoko joms, demonstruodamas savo apnuogintus lytinius organus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Tyrėjų teigimu, taip šokdamas jis atliko seksualinio pobūdžio veiksmus, galinčius sukelti jaunesnių nei 16 metų lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis, nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą.

ELTA primena, kad įvairių instancijų teismuose buvo nagrinėjamos keturios A. Ulvido bylos, jose vyras kaltintas panašaus pobūdžio nusikaltimais prieš paauglius. Visos bylos susijusios su vyro šokiais būnant nuogam prieš nepilnamečius. Teismas yra paskelbęs įvairių nuosprendžių – ir nuteisęs, ir išteisinęs.

REKLAMA

Balandį LAT vienoje iš šių bylų patvirtino, kad nuogas paauglėms šokęs A. Ulvidas pagrįstai nuteistas už nepilnamečių tvirkinimą.

Tuo metu A. Ulvidas nesutinka su jam teismų išvadomis, nes, anot jo, merginos pačios jam skambino, nepilnametės sakė, kad vyras jų neskriaudė ir nelietė.

Vyras dabar atlieka bausmę ir skundžiasi, kad įkalinimo įstaigoje negauna tinkamo psichiatrinio gydymo, kokį gaudavo būdamas laisvėje. Jis sako, kad jam diagnozuotas psichikos sutrikimas ir jis negali būti už tai baudžiamas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų