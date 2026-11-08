„Aš tik šokau“: už paauglių tvirkinimą nuteistas Ulvidas kreipėsi į teismą Strasbūre

„Aš nieko pirštu nepaliečiau, tik šokau, man už tai kalėti skyrė ilgus metus. Dabar girdžiu, kad 15-metę išprievartavusiam jaunuoliui laisvės atėmimo bausmė atidėta. Ar tai teisinga? Aš tik šokau, mano elgesys susijęs su liga, o kalėjime aš negaunu tinkamo gydymo, koks taikomas nuteistiesiems užsienio šalyse. Yra parašytas skundas EŽTT“, – sakė A. Ulvidas.
Apie skundo padavimą EŽTT Eltai patvirtino ir nuteistojo advokatas Arnoldas Blaževičius.
„Skundas yra paduotas, o duomenų, ar priimtas, aš neturiu. Skundas parašytas ir išsiųstas, atsakymo dar negavau, ar priimtas“, – Eltai sakė advokatas.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pirmadienį rašytinio proceso tvarka nagrinės A.Ulvido skundą vienoje iš jo bylų – vyras prašo nutraukti bylą dėl mergaičių tvirkinimo.
Prašoma panaikinti apkaltinamąjį Kauno apygardos teismo nuosprendį, kuriuo A. Ulvidas pripažintas kaltu už 33 nusikalstamas veikas, susijusias su jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimu.
Šioje byloje balandį Kauno apygardos teismas atmetė nuteistojo skundą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo A. Ulvidas pripažintas kaltu dėl mergaičių tvirkinimo, jam skirta 6 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Bylos duomenys apie A. Ulvidą
Bylos duomenimis, A. Ulvidas 2016–2019 m. laikotarpiu įvairiose Kauno miesto ir rajono vietose atliko seksualinio pobūdžio veiksmus prieš jaunesnius nei 16 asmenis, tai yra ne mažiau kaip 50 kartų nusivežęs jaunesnes negu 16 metų mergaites į nuošalią vietą miške, Karmėlavos seniūnijoje, šoko joms, demonstruodamas savo apnuogintus lytinius organus.
Tyrėjų teigimu, taip šokdamas jis atliko seksualinio pobūdžio veiksmus, galinčius sukelti jaunesnių nei 16 metų lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis, nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą.
ELTA primena, kad įvairių instancijų teismuose buvo nagrinėjamos keturios A. Ulvido bylos, jose vyras kaltintas panašaus pobūdžio nusikaltimais prieš paauglius. Visos bylos susijusios su vyro šokiais būnant nuogam prieš nepilnamečius. Teismas yra paskelbęs įvairių nuosprendžių – ir nuteisęs, ir išteisinęs.
Balandį LAT vienoje iš šių bylų patvirtino, kad nuogas paauglėms šokęs A. Ulvidas pagrįstai nuteistas už nepilnamečių tvirkinimą.
Tuo metu A. Ulvidas nesutinka su jam teismų išvadomis, nes, anot jo, merginos pačios jam skambino, nepilnametės sakė, kad vyras jų neskriaudė ir nelietė.
Vyras dabar atlieka bausmę ir skundžiasi, kad įkalinimo įstaigoje negauna tinkamo psichiatrinio gydymo, kokį gaudavo būdamas laisvėje. Jis sako, kad jam diagnozuotas psichikos sutrikimas ir jis negali būti už tai baudžiamas.
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