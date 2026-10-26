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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Arena Vilnius“ stiprina saugumo patikrą

2026-10-26 09:46 / šaltinis: ELTA
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2026-10-26 09:46
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„Arena Vilnius“ praneša stiprinanti saugumo patikrą prie įėjimų. 

„Arena Vilnius“ (nuotr. Organizatorių)

„Arena Vilnius“ praneša stiprinanti saugumo patikrą prie įėjimų. 

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„Gyvename permainingais laikais, todėl saugumas pagrindinei ir didžiausiai sostinės renginių vietai yra ne vienkartinis veiksmas, o nuolatinis darbas. Bendradarbiaudama su atsakingomis tarnybomis arena jau yra parengusi veiksmų planus oro pavojaus, įskaitant ir galimą dronų grėsmę, atvejams ir juos nuolat atnaujina, kad šie atitiktų naujausius, dažnai besikeičiančius reikalavimus“, – skelbiama pranešime spaudai. 

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Todėl „Arena Vilnius“ ragina lankytojus į renginius atvykti anksčiau. Teigiama, kad iki renginių pradžios arenoje lankytojų lauks pramogos, užkandžiai ir gėrimai. 

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Su planais supažindinami ne tik arenos darbuotojai, bet ir renginių organizatoriai, atlikėjai bei visos tarnybos dirbančios arenoje renginių metu. 

„Žiūrovai prie durų pastebės tik vieną pokytį, tačiau raginame ir juos prisidėti, kad patikra vyktų sklandžiau: atsinešti kuo mažiau daiktų, rinktis mažesnes rankines ir iš anksto pasiruošti bilietą. Tokios smulkmenos sutaupo daug laiko visiems, o vakaras prasideda greičiau ir galima ramiai mėgautis renginiu“, – pranešime cituojama „Arena Vilnius“ renginių vadovė Guoda Domeikienė.

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