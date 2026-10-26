Policijos gaudynės Vilniaus rajone: girtas 18-metis nulėkė nuo kelio ir vertėsi

Kaip pranešė policija, spalio 26 d. apie 1 val. 45 min. Vilniuje, Nemenčinės pl., Vilniaus apskr. VPK policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis ,,Peugeot 207“, kurio vairuotojas, padidinęs greitį, nuvažiavo.
Persekiojamo metu, Vilniaus r., ties Tarakonių k., minėtas automobilis nuvažiavo nuo kelio ir kelis kartus vertėsi.
Automobilį vairavęs neblaivus (2,21 prom.) jaunuolis (gim. 2008 m.) pristatytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 2811 str. 1 d.
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