Ar įmanoma užsikrėsti koronavirusu pasiskiepijus?

Jungtinių Amerikos Valstijų ligų prevencijos ir kontrolės centras atnaujino savo rekomendacijas, kuriuose pilnai pasiskiepijusiems žmonėms yra leidžiama patalpose nebedėvėti kaukių, nepaisant augančio užsikrėtimų lengviau pernešama Delta atmaina skaičiaus ir Pasaulio sveikatos organizacijos pakartotinių raginimų, kad ir pilnai pasiskiepiję žmonės turėtų toliau dėvėti apsaugines kaukes.

Pastarosiomis savaitėmis vis dažniau kalbama apie atvejus, kai koronavirusu suserga ir pilnai pasiskiepiję asmenys. Kyla klausimas, kodėl užsikrėtimų skaičius auga net ir valstybėse, vykdančiose skiepijimo programas, nors buvo įrodyta, kad vakcinos suteikia apsaugą ir nuo šiuo metu pasaulyje vyraujančios SARS-CoV-2 Delta atmainos.

Pradėkime nuo blogų žinių. Visų pirma, nepaisant to, ką sako kai kurie žmonės ar net vyriausybių atstovai, mes vis dar gyvename pandemijos sąlygomis. Negana to, pasiskiepijimo galimybės pasaulyje išlieka nevienodos, nes turtingiausios valstybės kaupia vakcinas. Dėl to skiepų negaunančiose skurdžiose šalyse gali atsirasti nauja viruso atmaina, kuri būtų atspari mūsų turimoms vakcinoms.

Vakcinų sukurtas bandos imunitetas

Šiuo metu bent vieną vakcinos nuo Covid-19 dozę yra gavę mažiau nei ketvirtadalis pasaulio gyventojų. Visame pasaulyje buvo paskiepyta jau daugiau nei 3 milijardai dozių, tačiau neturtingose valstybėse bent vieną dozę yra gavę vos 0,9 proc. gyventojų.

Kad vakcinos galėtų sėkmingai sustabdyti viruso plitimą, mažiausiai 70 proc. pasaulio gyventojų turėtų būti pilnai pasiskiepiję, o net ir šis skaičius gali priklausyti nuo plintančios atmainos. Šios ribos nepasiekė net ir tokios valstybės kaip Izraelis (57,1 proc.), Jungtinė Karalystė (49,3 proc.) ar Jungtinės Amerikos Valstijos (47,2 proc).

Geros naujienos yra tai, kad vakcinos yra veiksmingos prieš visas žinomas SARS-CoV-2 mutacijas, ypač Alfa ir Delta atmainas.

Vakcinos nesukuria 100 proc. apsaugos, bet jos yra būtinos

Nėra vakcinos, kurios efektyvumas būtų 100 proc., ypač kai atsiranda vis pavojingesnės ir lengviau plintančios viruso atmainos. Todėl net ir pasiskiepijus yra įmanoma užsikrėsti Covid-19. Tačiau didžioji dalis koronavirusu užsikrėtusių pasiskiepijusių žmonių perserga lengvesne infekcijos forma nei nepasiskiepiję asmenys, o ir tikimybė jiems atsidurti ligoninėje yra daug mažesnė.

Ir nors pasiskiepijusių žmonių mirtingumas nuo koronaviruso yra labai mažas, tokių atvejų gali pasitaikyti. Kaip puikiai „Guardian“ žurnalistams paaiškino Davidas Spiegelhalteris ir Anthony‘is Mastersas: „Įsivaizduokite hipotetinį pasaulį, kur visi yra gavę netobulą vakciną. Nors mirtingumas ir būtų žemas, visi mirę būtų buvę pasiskiepiję.“

Nors šiuo metu Jungtinėje Karalystėje atvejų per dieną skaičius auga, dėl vakcinos yra žymiai sumažėję į ligoninę patekusių pacientų bei mirčių rodikliai. Kaip teigia JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras, birželio 21 d. 150 milijonų amerikiečių buvo pilnai pasiskiepiję, o dėl viruso į ligonines buvo paguldyti arba mirė 4 115 prieš tai pasiskiepijusių ligonių. Daugiau nei trys ketvirtadaliai šių pacientų buvo vyresni nei 65-erių metų asmenys.

Prognozuojama, kad šie skaičiai ir toliau augs. Būtent todėl yra svarbu sekti kaip kinta užsikrėtimų skaičius tarp pasiskiepijusių ir nepasiskiepijusių asmenų. Jeigu stebėsime tik bendrą susirgimų skaičių, mes nesuprasime visos situacijos.