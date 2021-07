Žinia nepasiskiepijusiems keliautojams: grįžus iš kai kurių valstybių teks tirtis pakartotinai

Primename, kad nuo COVID-19 pasiskiepiję ir šia liga persirgę asmenys nei tirtis prieš atvykdami, nei izoliuotis atvykę į Lietuvą neturi. Kad būtų pritaikytos šios išimtys, po skiepijimo turi būti praėję ne mažiau kaip 14 dienų. Visgi, jeigu atvykus į Lietuvą po skiepijimo nėra praėję 14 dienų, būtina izoliuotis, kol sueis šis terminas. Persirgusiais laikomi asmenys, kuriems liga buvo patvirtinta teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, o nuo jo gavimo praėjo ne daugiau nei 180 dienų.

Vienas iš svarbesnių pakeitimų, įsigaliojusių šią savaitę, taikomas atvykstantiesiems iš geltonai zonai priskiriamų šalių. Jie nuo šiol privalo ne tik atsivežti neigiamą tyrimo rezultatą, bet dar kartą atlikti COVID-19 tyrimą (PGR) ne anksčiau kaip trečią ir ne vėliau kaip penktą dieną po atvykimo į Lietuvą.

Registruotis šiam tyrimui reikia Karštosios linijos interneto svetainėje www.1808.lt arba trumpuoju telefono numeriu 1808.

Persirgusiems arba paskiepytiems pagal visą skiepijimo schemą žmonėms šis reikalavimas taip pat netaikomas. Tirtis trečią-penktą dieną po atvykimo neprivalo ir oficialių delegacijų nariai bei vaikai iki 7 metų.

Į darbą – tik atlikus tyrimą

Dar vienas šios savaitės pasikeitimas taikomas asmenims, kurie izoliacijos metu gali vykti į darbą. Pagal šiuo metu galiojančius reikalavimus, paramedikai, su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai, farmacijos, medicinos priemonių pramonės darbuotojai ir kitų kategorijų darbuotojai, kurių visą sąrašą galima rasti čia: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1/dazniausiai-uzduodami-klausimai-1/darbas , izoliacijos metu (jeigu jiems taikoma izoliacija) gali vykti į darbą, jeigu jų kelionės tikslas buvo susijęs su darbo funkcijų vykdymu. Pagal šią savaitę įsigaliojusius pakeitimus, į darbą jie galės vykti tik tuomet, kai atvykę į Lietuvą atliks PGR tyrimą ir jo rezultatas bus neigiamas.

„Tikimės, kad šie sugriežtinimai padės suvaldyti pavojingos Delta atmainos plitimą Lietuvoje. Esame pasiilgę kelionių, nerūpestingų atostogų užsienyje, natūralu, kad keliautojų daugėja ir pastaruoju metu jų tik daugės. Mes, epidemiologai, turime vieną prašymą – būkime atsakingi. Tirkimės, kai to yra reikalaujama, ir neleiskime nukritusioms sergamumo kreivėms ir vėl pakilti. Be to, įsisukę į vasaros malonumų sūkurį, nepamirškime pasiskiepyti“, – prašo NVSC laikinoji vadovė G. Aleksienė.