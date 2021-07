Izraelyje vakcinacijos efektyvumas mažėja galimai dėl Delta atmainos ir atšaukiamų ribojimų

Tuo pat metu pažymima, kad apsaugos nuo sunkių atvejų ir hospitalizacijos mažėjimas nėra toks ženklus. Oficialioji valdžia kol kas nekomentavo šių skaičiavimų, rašoma „Bloomberg“.

Turimi skaičiavimai rodo, kad gegužės 2 – birželio 5 dienomis vakcinos efektyvumas siekė 94,3 proc. Nuo birželio 6 dienos, praėjus 5 dienoms po valdžios atšauktų koronaviruso ribojimų, iki pat liepos pradžios, šis rodiklis pasiekė 64 proc. Panašus rodiklių kritimas matyti ir saugojantis nuo koronaviruso simptomų, teigiama ataskaitoje.

Leidinyje taip pat pažymima, kad apsauga nuo patekimo į ligoninę ar rimtų pasekmių išlieka faktiškai šimtaprocentinė. Nuo gegužės 2 iki birželio 5 dienos šis rodiklis siekė 98,2 proc., o nuo birželio 6 iki liepos 3 dienos – 93 proc.

Šie skaičiai atitinka Izraelio sveikatos ministerijos pateiktus duomenis, kurie rodo, kad dauguma naujų atvejų užfiksuota jau pasiskiepijusiems asmenims, tačiau sudėtingų atvejų skaičiai auga daug lėčiau, rašoma „Ynet“.

Nepaisant to, skiepijimosi nauda turėtų atrodyti akivaizdi, jeigu Izraelio, kur paskiepyta daugiau nei pusė suaugusiųjų, su Rusija, kur paskiepytas tik kas dešimtas suaugęs žmogus. Izraelyje per pastarąsias 14 dienų nuo koronaviruso nemirė nė vienas žmogus, nepaisant to, kad per pastarąsias 7 dienas susirgimų skaičius išaugo dvigubai, jis tesiekia 223 atvejus 1 mln. gyventojų. Rusijoje tuo pat laikotarpiu mirė daugiau nei 8,5 tūkst. žmonių, o naujų susirgimų skaičius siekia 1094 atvejų 1-am mln. gyventojų.

Nepaisant to, Izraelio valdžia svarsto atnaujinti papildomus su koronaviruso užkardymu susijusius draudimus. Anksčiau panaikintas draudimas viešosiose vietose rodytis be kaukių jau buvo atnaujintas. Taip pat svarstoma apie rekomendacijas trečiajai vakcinos dozei.

REKLAMA

„Pfizer“ vadovas Albertas Bourla yra teigęs, kad žmonėms „tikriausiai“ reikės trečiosios skiepo dozės nuo COVID-19 praėjus 12 mėnesiu tam, kad jie būtų „pilnai vakcinuoti“.

Izraelyje veikia viena efektyviausių vakcinacijos sistemų pasaulyje. Šalyje paskiepyta daugiau nei 57 proc. suaugusiųjų, įskaitant 88 proc. asmenų, kurių amžius siekia 50 metų ir daugiau.