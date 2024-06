Aptekome pinigais? Už plaukų dažymus moka ir po 600 eurų – perspėja, kad kainos dar kils

Socialinių tinklų grupėse gyventojai nuolat ieško grožio meistrų. Internautai vieni kitų prašo rekomenduoti, kas gali kokybiškai ir už prieinamą kainą sutvarkyti plaukus, nagus, antakius ir t. t. Būna, stebisi kainomis – štai viena moteris sužinojo, kad Vilniuje už plaukų spalvos atkūrimą teks sumokėti ir 600 eurų.

„Po 10 metų dažymo plaukų juodai, noriu sugrįžti į tamsiai rudus. Meistras Vilniuje pasakė, kad viskas kainuos 600 eurų. Man tai kosminė suma ir neadekvati, vien tik už plaukus, juolab ne į blondinę noriu. Gal žinote ar pačios išbandėte meistrus, bet patikimus, kurie nepridarys, ko nereikia, tik ne už tokią kosminę sumą?“ – klausė viena internautė.

REKLAMA

REKLAMA

Vieni komentatoriai teigė, kad tokia kaina iš tiesų egzistuoja, tačiau darbas atliekamas gerai. Kiti ragino moterį važiuoti į mažesnį miestą ir tą pačią paslaugą gauti kelis kartus pigiau.

REKLAMA

Ryškus atotrūkis tarp didmiesčių ir regionų

Vieno atsakymo, kaip kilo grožio paslaugų kainos, nėra, nes jos itin priklauso nuo vietovės, atliekamų paslaugų, specialistų kompetencijos, esamos konkurencijos, paklausos ir kitų faktorių, sako „Swedbank“ ekonomistė Greta Ilekytė.

„Žvelgiant į Lietuvos duomenų agentūros skelbiamus kainų pokyčius, yra matoma, kad kirpyklų paslaugos per pastaruosius pusę metų brango apie 3 proc. o per metus kiek daugiau nei 7 proc.“, – komentuoja ji.

REKLAMA

REKLAMA

Šiuo metu vidutinė moteriško kirpimo kaina Lietuvoje siekia apie 27 eurus, vyrų – 19 eurų. G. Ilekytė pastebi, kad kainos vidutiniškai yra didesnės didžiuosiuose šalies miestuose, ypač Kaune ir Vilniuje, kur moterų kirpimo kaina viršija 30 eurų. Tuo metu mažesniuose šalies miestuose kirpimo paslaugų kainos yra pastebimai mažesnės – už moterišką kirpimą daug kur nereikės sumokėti nė 20 eurų, o kai kuriose regionuose galima apsikirpti vos už 2 eurus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

G. Ilekytė išskiria kelias priežastis, dėl ko atotrūkis tarp grožio paslaugų kainų didmiesčiuose ir mažesniuose miestuose yra toks didelis.

„Dėl didesnių atlyginimų, perkamoji galia sostinėje bei kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose yra didesnė nei mažesniuose miesteliuose. Nuomos bei būsto kainų skirtumai yra taip pat svarbūs. Kaip žinia, patalpoms, pavyzdžiui, sostinėje, išlaikyti yra reikalingi didesni kaštai“, – teigia ekonomistė.

REKLAMA

„Augančios būsto kainos, didesnė vartotojų paklausa, aukštesni atlyginimai ir yra pagrindinės priežastys, skatinančios spartesnį paslaugų kainų augimą didžiuosiuose šalies miestuose“, – apibendrina ji.

Grožio specialistai kainas pakėlė 5 eurais

Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė tikino, kad gali kalbėti tik apie savo asociacijos narius ir jų taikomas kainas.

„Nesu įpareigota kalbėti už visus. O mūsų asociacijos bendruomenės nariai, kiek teko girdėti, kainas didino nežymiai, jų paslaugos brango 5–7 eurais. Be to, kainas jie kėlė ne vakar, bet prasidėjus naujiesiems metams, sausio mėnesį“, – gegužę naujienų portalui tv3.lt komentavo J. Mačiulienė.

REKLAMA

Anot jos, kainas teko kelti, nes augo kaštai.

„Juk augo grožio specialistų išlaidos, daugiau tenka mokėti už medžiagas, įvairias grožio priemones. Taip pat kilo atlyginimai, o tiems specialistams, kurie dirba savarankiškai, nuo sausio 1 d. pakilo mokesčiai.

Viskas pabrango. Tačiau negalime užsikelti kainų, juk tada vieną dieną mūsų klientai paprasčiausiai neateis. Juk ir laikomės iš pastovių ir lojalių savo klientų, kurie metų metus lankosi pas mus“, – komentavo asociacijos prezidentė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak J. Mačiulienės, grožio specialistai dirbti į minusą negali.

„Be to, visada klientams pranešame iš anksto, kad kils kainos. Juk ir patys žmonės mato, kad viskas brangsta, todėl dauguma supranta, kainų kilimo priežastis“, – sakė ji.

Anot J. Mačiulienės, tomis dienomis, kai specialistai neturi klientų jie uždirba 0 eurų.

„Klientų kiekis banguoja, jų daugiau sulaukiame, kai išmokamas algos ar prieš šventes. Tačiau būna dienų, kai klientų nesulaukiame, tai irgi lemia įvairios priežastys. Pavyzdžiui, prasidėjus karui, žmonės nėjo gražintis“, – pastebėjo asociacijos prezidentė.

REKLAMA

Už procedūrą plaukams – 600 eurų

Naujienų portalas tv3.lt iš viešai prieinamų duomenų surinko informaciją, kiek kainuoja sudėtingesnės, daugiau kruopštumo reikalaujančios plaukų procedūros didžiuosiuose miestuose. Kai kurių paslaugų kainos išties stebina.

Kaip nurodyta grožio paslaugų programėlėje „Treatwell“, Vilniuje plaukų dažymas ombre technika kainuoja 200–300 eurų (priklausomai nuo plaukų ilgio ir storio), dažymas balyage technika – vidutiniškai 250 eurų, dažymas airtouch technika – 150–300 eurų, o spalvos atkūrimas iš juodų plaukų į šviesius kai kuriuose salonuose kainuoja ir 600 eurų.

REKLAMA

Kaune iš šių išvardytų procedūrų brangiausia, kaip nurodo „Treatwell“, taip pat yra spalvos keitimas – 450 eurų. Tuo metu plaukų dažymas airtouch technika kainuoja 180–280 eurų, balyage technika – 140–200 eurų.

Klaipėdoje kainos dar mažesnės. Plaukų dažymas airtouch technika kainuoja 140–200 eurų, balyage technika – 150–250. Brangiausias ir vėl plaukų spalvos atkūrimas, kuris gali atsieiti iki 300 eurų.

Išvardytos paslaugos reikalauja atitinkamų priemonių, meistro kompetencijų ir užima daugiau laiko (kur kas ilgiau nei dvi valandas kirpėjo kėdėje). Vis dėlto kelis šimtus eurų siekiančios kainos daugelį verčia stvertis už galvos – kiek dar galime mokėti?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

G. Ilekytė primena bene pagrindinį ekonomikos dėsnį – jeigu yra tokia kaina, reiškia, pasiūla turi ir paklausą. Vadinasi, net ir 600 eurų prašantis grožio salonas turi klientų, kurie pasiryžę sumokėti tokią kainą.

„Visgi, tai yra pavieniai atvejai ir žvelgiant bendrai, plaukų procedūros šalyje kainuoja gerokai mažiau“, – sako ekonomistė.

Vis dėlto tai nereiškia, kad kosminėmis laikomos kainos ateityje nekils.

„Kainų lubos priklauso nuo paklausos – jeigu yra gyventojų, kurie pasiryžę mokėti tokias sumas už plaukų procedūras, tuomet jos ir kils“, – komentuoja G. Ilekytė.

REKLAMA

Kainos gali augti ir toliau

G. Ilekytė pabrėžia, kad paslaugų kainos šiuo metu kyla gerokai sparčiau nei prekių kainos: jeigu šiuo metu prekių metinis kainų pokytis yra neigiamas, t. y. kainos ne tik nekyla, bet ir krenta, tai paslaugų infliacija yra teigiama ir siekia apie 6 proc.

Visgi kainų kilimo galima tikėtis ir artimiausiu laikotarpiu. Viena iš pagrindinių priežasčių – kylantis darbo užmokestis.

„Paslaugų kainų pokyčiai nestebina – jos brangsta ne tik dėl minimalaus atlyginimo, bet ir vidutinio darbo užmokesčio augimo. Beveik visuose paslaugų sektoriuose paslaugų kainos labai tiesiogiai ir daugiausia priklauso nuo darbo sąnaudų, ypač jeigu yra orientuotos į vidaus rinką, nėra tarptautinės konkurencijos. Taigi, esant sparčiam atlyginimų kilimui, paslaugų kainos auga taip pat. Dėl šios priežasties, tolesnio paslaugų kainų kilimo galime tikėtis ir ateityje“, – tikina ekonomistė.

REKLAMA

„Dar spartesnio paslaugų kainų kilimo galime tikėtis, jeigu bus nuspręsta sparčiai didinti minimalų atlyginimą“, – priduria ekonomistė.

Paklausta, ar nebūtų pigiau apsikirpti kitose Europose šalyse, G. Ilekytė neskuba to patvirtinti, nes tai priklauso nuo įvairių veiksnių: kur ir kokias paslaugas žmogus norėtų gauti, kokia ekonominė situacija bei valiutos kursas yra kitoje šalyje ir pan. Be to, skirtingose valstybėse skiriasi ir paslaugų kokybė, o kokybę statistiniais kainų duomenimis yra sudėtinga palyginti.

REKLAMA

REKLAMA

Kita vertus, lyginant su ES vidurkiu, Lietuvoje prekių ir paslaugų kainos yra maždaug ketvirtadaliu mažesnės.

„Dėl atviros prekybos, prekių kainų suvienodėjimas skirtingose ES šalyse pastebėtas dar anksčiau – Lietuvoje prekių kainos yra pakankamai netoli ES vidurkio, tuo tarpu paslaugų kainos atsilieka. 2023 metais paslaugų kainos Lietuvoje siekė vos 64 proc. ES vidurkio. Prekių kainos greičiau pasiekia vidurkį, nes jas galima laisvai transportuoti ES viduje, o paslaugos yra nemobilios, priklauso nuo vietos pajamų lygio.“, – paaiškina G. Ilekytė