Aplinkos ministerijos kancleriu pradeda dirbti Povilas Poderskis

2025-10-06 06:09 / šaltinis: BNS
2025-10-06 06:09

Buvęs aplinkos ministras Povilas Poderskis pirmadienį pradeda dirbti Aplinkos ministerijos (AM) kancleriu.  

Povilas Poderskis (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Buvęs aplinkos ministras Povilas Poderskis pirmadienį pradeda dirbti Aplinkos ministerijos (AM) kancleriu.  

0

Tai BNS patvirtino ministerija bei pats P. Poderskis. 

Ministerijos kancleris yra atsakingas už struktūrinių padalinių veiklos koordinavimą ir kontrolę, taip pat užtikrina, jog strateginiai tikslai būtų įgyvendinami efektyviai, o finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai valdomi optimaliai. Taip pat ministro pavedimu kancleris koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą, prižiūri ūkį.

Naujienų portalas LRT praėjusią savaitę pranešė, jog P. Poderskis jau žinodamas, kad užims kanclerio postą, pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprino jo galias. 

Pagal naują pareigybės aprašymą kancleris iš ministro perima strateginę komunikaciją, iš vieno viceministrų – būsto tvarumo ir prieinamumo klausimus, išskyrus paramą būstui įsigyti ir išsinuomoti. Taip pat jis bus atsakingas beveik už visas ministerijai pavaldžias įstaigas. 

Naujasis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas portalui teigė, kad kanclerio galios sustiprintos laikinai, nes performuojant komandą trūksta kelių viceministrų.

BNS rašė, kad už Aplinkos ministeriją atsakinga „Nemuno aušra“ P. Poderskį siūlė palikti aplinkos ministru ir performavus Vyriausybę, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda atmetė jo kandidatūrą. Valstybės vadovo teigimu, jam kilo abejonių, kad nebus užtikrintas viešasis interesas šioje srityje.

Povilas Poderskis (nuotr. Elta)
Poderskis sutiktų vėl būti teikiamas kandidatu į aplinkos ministrus: nematyčiau didelių problemų (8)

