Apklausa parodė, kas labiausiai rūpi gyventojams renkantis merą

Tyrimo duomenimis, kandidato sąžiningumą ir reputaciją svarbiu kriterijumi įvardijo 44,6 proc. apklaustųjų, ankstesnius darbus ir rezultatus – 43,2 proc., o jo kompetenciją ir gebėjimą vadovauti – 37,6 proc. respondentų.
Apklausa taip pat atskleidė, kad rinkėjams gerokai mažiau svarbi kandidatų rinkiminė programa ir jų politinė priklausomybė.
Rinkimų programą ir pažadus svarbiu kriterijumi nurodė 14,9 proc. asmenų, o priklausomybę partijai – 11,6 proc.
LRT užsakymu reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą 2026 metų rugsėjo 23–spalio 5 dienomis atliko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Jos metu apklausti 1 025 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni).
Tyrimo rezultatai atspindi suaugusių Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių) nuomonę pagal lytį, amžių ir gyvenvietės tipą. Apklausos duomenys sverti tam, kad atspindėtų 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.
Rezultatų paklaida tokio dydžio imčiai neviršija 3,1 procentinių punktų, kai pasikliautinasis intervalas yra 95 proc.
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