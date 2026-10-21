Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apklausa parodė, kas labiausiai rūpi gyventojams renkantis merą

2026-10-21 08:11 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-21 08:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Renkantis kandidatą į merus, šalies gyventojams svarbiausia jo sąžiningumas, reputacija ir ankstesni darbo rezultatai, rodo LRT užsakymu atlikta visuomenės apklausa.

Balsavimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Renkantis kandidatą į merus, šalies gyventojams svarbiausia jo sąžiningumas, reputacija ir ankstesni darbo rezultatai, rodo LRT užsakymu atlikta visuomenės apklausa.

REKLAMA
2

Tyrimo duomenimis, kandidato sąžiningumą ir reputaciją svarbiu kriterijumi įvardijo 44,6 proc. apklaustųjų, ankstesnius darbus ir rezultatus – 43,2 proc., o jo kompetenciją ir gebėjimą vadovauti – 37,6 proc. respondentų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apklausa taip pat atskleidė, kad rinkėjams gerokai mažiau svarbi kandidatų rinkiminė programa ir jų politinė priklausomybė.

REKLAMA
REKLAMA

Rinkimų programą ir pažadus svarbiu kriterijumi nurodė 14,9 proc. asmenų, o priklausomybę partijai – 11,6 proc.

REKLAMA

LRT užsakymu reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą 2026 metų rugsėjo 23–spalio 5 dienomis atliko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Jos metu apklausti 1 025 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni).

Tyrimo rezultatai atspindi suaugusių Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių) nuomonę pagal lytį, amžių ir gyvenvietės tipą. Apklausos duomenys sverti tam, kad atspindėtų 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę. 

Rezultatų paklaida tokio dydžio imčiai neviršija 3,1 procentinių punktų, kai pasikliautinasis intervalas yra 95 proc.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų