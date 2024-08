Apeliacinis teismas rašys dar vieną nuosprendį Panevėžio merui Račkauskui ir jo buvusiai patarėjai

„Manau, kad surinkta pakankamai įrodymų, kad nuteistieji siekė asmeninės naudos. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad jie viešuosius pirkimus vykdė pažeisdami įstatymo nuostatas. (..) R. M. Račkauskas netinkamai veikė eidamas aukštas pareigas, užkirto kelią kitiems tiekėjams dalyvauti kituose pirkimuose, (..) korupcinius nusikaltimus visuomenė vertina neigiamai“, – Apeliaciniame teisme per posėdį ketvirtadienį kalbėjo prokuroras Darius Valys.

Buvęs generalinis prokuroras savo kalboje taip pat akcentavo, kad savo veiksmais aukštas pareigas einantis politikas sumenkino ne tik savivaldybės, bet ir pačios valstybės autoritetą.

ELTA primena, kad 2022 m. Šiaulių apygardos teismas kaltu dėl piktnaudžiavimo pripažino Panevėžio merą ir skyrė jam 30 tūkst. eurų baudą, taip pat penkerius metus atėmė teisę dirbti valstybės tarnyboje.

G. Maskoliūnienė taip pat pripažinta kalta, jai skirta 25 tūkst. eurų bauda, jai taip pat atimta teisė penkerius metus dirbti valstybės tarnyboje.

Tačiau po metų, 2023 m. sausį, Lietuvos apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos teismo sprendimą ir išteisino Panevėžio miesto merą R. M. Račkauską ir jo patarėją G. Maskoliūnienę dėl piktnaudžiavimo. Tačiau tų pačių metų gruodį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylą grąžino Apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo.

Šiaulių apygardos teismas 2022 m. sausį R. M. Račkauską ir G. Maskoliūnienę buvo pripažinęs kaltais dėl to, kad, jie būdami valstybės tarnautojais, veikdami bendrininkų grupėje, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdami asmeninės naudos R. M. Račkauskui. Trečiojo kaltinamojo – reklamos agentūros vadovo M. Vaupšo – atžvilgiu baudžiamoji byla buvo nutraukta jam mirus.

Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu buvo pripažinta, kad Panevėžio miesto meras, talkinant savo patarėjai G. Maskoliūnienei, davė neteisėtus nurodymus Panevėžio miesto savivaldybės administracijos tarnautojams.

Anot teisėsaugos, buvo siekiama, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos organizuojamus viešinimo ir komunikacijos srities viešųjų pirkimų konkursus laimėtų su M. Vaupšu susijusi įmonė „Lukrecijos reklama“. Su M. Vaupšu iš anksto buvo suderintos perkamų paslaugų apimtys, techninės specifikacijos, paslaugų kainos.

Be to, bylos duomenimis, esą buvo susitarta ir dėl tolesnio bendradarbiavimo, tai yra kad Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir ateityje iš M. Vaupšo atstovaujamos bendrovės pirks konsultacines paslaugas. Prokuratūra teigia, kad be oficialiai savivaldybės nupirktų paslaugų, R. M. Račkauskui buvo suteikta ir asmeniškai, kaip politikui, naudingų konsultacijų ruošiantis 2019-ųjų metų savivaldybių merų rinkimams.

Neatvyko į paskutinįjį posėdį

Ketvirtadienį Vilniuje vykusiame paskutiniajame posėdyje Lietuvos apeliaciniame teisme R. M. Račkauskas nepasirodė, pranešė, kad yra išvykęs į darbinę komandiruotę Suomijoje. Jis neprieštaravo, kad byla būtų baigta nagrinėti jam nedalyvaujant, savo poziciją dėl kaltinimų Panevėžio vadovas išdėstė ankstesniuose posėdžiuose.

Teisėja Aušra Bielskė pranešė, kad sprendimas šioje byloje bus skelbiamas maždaug po dviejų mėnesių – spalio 10 dieną.

„28 tomų byla, sudėtingi klausimai“, – sakė teisėja. Ji pripažino, kad dar šešiose bylose dabar rašo nuosprendžius, todėl R. M. Račkausko byloje verdiktas galės būti skelbiamas tik spalį.

Buvusi jo patarėja G. Maskoliūnienė savo savo advokate teisme pasakė ilgas, kelias valandas trukusias kalbas.

„Prašau naikinti pirmos instancijos teismo nuosprendį ir priimti naują išteisinamąjį nuosprendį. Savivaldybės komunikacijos skyrius neturėjo komunikacijos strategijos, rašė tik pranešimus, atsakinėjo į žurnalistų klausimus, nuolat buvo perkamos paslaugos nemažais įkainiais“, – kalbėjo G. Maskoliūnienė.

Ji stebėjosi prokuratūros motyvais apie asmeninę naudą, sakydama, kad tokiu atveju kiekvieną rekonstruotą mokyklą ar parką reikėtų įvardinti kaip naudingą mero rinkimams.

„Būtent Vaupšo paslaugos savivaldybei davė įrankius ir kompetencijas pasiekti puikių rezultatų Panevėžiui, įsitvirtinant kaip pramoninio turizmo miestui, kaip miestui, patraukliam investuotojams“, – sakė ji.

Buvusi patarėja prašė ją išteisinti, ji teigė tik dirbusi savo darbą.

G. Maskoliūnienės advokatė Snieguolė Jurskytė-Ignatavičienė sakė besitikinti, kad Apeliacinis teismas neperrašys ankstesnių dokumentų ir įrodymų vertinimas šioje byloje bus visapusiškas ir objektyvus.