Trečiadienį Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad policija ieško Deivido Šinkūno (gim. 1990 m.), gyv. Anykščių r., Anykščių sen., Rubikių k.
Vyras paskutinį kartą matytas lapkričio 21 d., apie 3.30 val., Rubikių kaime.
Vyras yra apie 190 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, plaukai tamsūs, trumpai kirpti.
Prie paieškų jungiasi savanoriai
„Facebook“ grupėje „DRONE OPS – paieška dronais ir sprendimai“ šeštadienį skelbiama, kad vykdoma masinė koordinuota dingusiojo paieška.
„Pagrindinė užduotis – miško šukavimas: tikrinsime tai, ko nespėta patikrinti per pirmąją paiešką“, – skelbiama grupėje.
Gyventojus, turinčius informacijos apie vyro buvimo vietą, prašome pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.
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