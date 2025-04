„Ant bedugnės krašto“ – Mauricas ramina, kad nenori gąsdinti, bet tokie dalykai geruoju nesibaigia

Ž. Mauricas skelbė, kad šiuo metu Lietuva ir netgi visas pasaulis stovi ant bedugnės krašto, prekybos karas geruoju nesibaigia.

„Mes dabar balansuojame iš tikrųjų ant bedugnės krašto. Labai nenoriu išgąsdinti, bet bendrai, fundamentaliai yra didžiulis lūkestis, kad visgi D. Trumpas atsitrauks, ypatingai kalbant apie Europos Sąjungą, apie artimiausias savo partneres.

Jeigu jisai toliau plėtos prekybos karus, istorija rodo, kad prekybos karo eskalavimas geruoju nesibaigia“, – kalbėjo „Žinių radijo“ laidoje jis.

Prekės į Europą yra dažniau vežamos iš Kinijos, tarpukariu – iš JAV

Pasak ekonomisto, tarpukario metu iš JAV buvo daug vežama prekių į Europą. Dabar toks prekių vežimas yra prilyginamas su Kinija, kada iš jos yra dažniau vežamos prekės į Europą.

„Tarpukaris yra geras pavyzdys, kai JAV pirmame pasauliniame kare, kadangi Europa kariavo, labai daug prekių vežė į Europą. Čia atitikmuo šiuometinės Kinijos, anksčiau buvo „made in USA“ (liet. pagaminta JAV), tai kaip dabar yra „made in China“ (liet. pagaminta Kinijoje).

Ir vėliau, Europai baigus kariauti, prasidėjo muitų tarifų karai, vidutiniai tarifai kilo ir pačioje JAV. Na, ir tada tai lėmė tikrai prastą ekonominį dešimtmetį, depresiją ir netgi, dalinai, dėl to atsirado fašistiniai, nacistiniai režimai ir taip toliau. Ir po to Antrasis pasaulinis karas buvo“, – pasidalino istoriniais motyvais ekspertas.

Tam tikros prekybos tendencijos kelia nerimą

„Luminor“ vyr. Ekonomisto teigimu, po Antrojo pasaulinio karo buvo pasimokyta iš tam tikrų klaidų, susijusių su prekyba. Jis atkreipė dėmesį, kas kelia nemažai nerimo.

„Po Antrojo pasaulinio karo tie tarifai (buvo pasimokyta iš tų klaidų) buvo labai smarkiai sumažinti tam, kad šalys prekiautų, o ne kariautų.

Ir bendrai, logiškai pagalvojus, jeigu kiekviena šalis, tarkime, siektų užsiauginti savo bananus, tai nebūtų taip efektyvu arba, kai keletą šalių augina, o kitos iš jų perka. Tai tuo požiūriu tikrai yra nemažai nerimo“, – akcentavo pašnekovas.

Nėra pagrindinė eksporto rinka

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dalis verslininkų viliasi, kad muitų karas neįsibėgės. To paties nori ir prezidentas Gitanas Nausėda.

„Muitų karai nepalieka laimėtojų, dažniausiai pralaimi visos pusės. <...> Mano įsitikinimu, geriausias kelias yra derybų kelias, nes derybų keliu galima pasiekti, kad nuostoliai būtų minimalūs. O kad nuostoliai vis dėlto makroekonomikai yra, geriausiai patvirtina rinkų reakcija“, – kalbėjo šalies vadovas.

G. Nausėda primena – Jungtinės Valstijos nėra pagrindinė Lietuvos eksporto rinka. Lietuvos verslas į JAV pernai išsiuntė prekių už beveik 2 milijardus eurų – tai šeštas rezultatas pagal vertę. Pagal viso Lietuvos eksporto dalį Jungtinėms Valstijoms tenka tik 5 procentai nuo viso eksporto.

„Kaip jūs žinote, mūsų eksportas į Jungtines Valstijas nėra toks ženklus. Dalis prekių yra aukštesnės pridėtinės vertės, kadangi jos yra specifinės ir turi palyginti ribotą konkurenciją, jų kainos galimas išaugimas nereiškia, kad reikšmingai sumažės paklausa joms“, – tikino G. Nausėda.

Trumpo muitai paremti neegzistuojančiu ekspertu

Pasakyti, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo plataus masto tarptautinių muitų kilmė yra abejotina, būtų per švelnu, penktadienio vakarą savo laidoje per MSNBC pareiškė Rachel Maddow, paaiškindama, kaip tiksliai buvo iki to prieita. Pasak jos, D. Trumpas „sugalvojo šią idėją“ po to, kai buvo išplatintas „netikras pranešimas iš netikro asmens, turinčio netikrą el. pašto adresą“, rašoma „Yahoo News“.

Minėtas pranešimas buvo rašytojo, ekonomisto ir D. Trumpo administracijos vyresniojo patarėjo prekybos ir gamybos klausimais Peterio Navarro sumanymas.

Jis į D. Trumpo akiratį pateko po to, kai Jaredas Kushneris rado jo knygą „Mirtis dėl Kinijos“ ir paprašė prisijungti prie D. Trumpo 2016 m. prezidento rinkimų kampanijos patarėju ekonomikos klausimais.

Savo knygose, tęsė R. Maddow, P. Navarro dažnai cituodavo vadinamojo ekonomikos eksperto Rono Varo darbus. „Vara“ Vašingtono sluoksniuose pasidalijo pranešimu po to, kai D. Trumpas laimėjo JAV prezidento postą.

„Vienu metu Ronas Vara pranešime rašė, kad D. Trumpas galėtų, cituoju, „važiuoti tarifais į pergalę“, – sakė R. Maddow.

„Problema ta, kad Ronas Vara neegzistuoja. Jo niekada nebuvo. Ekonomikos ekspertas, kurį P. Navarro jau seniai cituoja, kad paaiškintų, kodėl jis taip tvirtai laikosi tarifų, šis asmuo, Ronas Vara, yra išgalvotas asmuo“, – tęsė ji.

Visą „Žinių radijo“ laidą galite klausytis čia: