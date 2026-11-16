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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Andrius Navickas: prie Seimo planuotas protestas perkeliamas

2026-11-16 12:47 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-16 12:47
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Ketvirtadienį prie Seimo planuotas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) mitingas preliminariai perkeliamas į gruodžio 1 d. – tądien ketinama surengti bendrą kelių profesinių sąjungų protesto akciją.

Mokytojų streikas Vilniuje (nuotr. Ervin Rauluševičius/ELTA)
GALERIJA (12)

Ketvirtadienį prie Seimo planuotas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) mitingas preliminariai perkeliamas į gruodžio 1 d. – tądien ketinama surengti bendrą kelių profesinių sąjungų protesto akciją.

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„Planuojame gruodžio 1 d. surengti bendrą visų profesinių sąjungų protestą, o ne atskirai“, – Eltai sakė LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.

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Pasak A. Navicko, pirmadienį numatytas profesinių sąjungų atstovų pasitarimas, kuriame bus aptartos bendros akcijos galimybės. Prie protesto ketina jungtis ir pareigūnų bei medikų profesinės sąjungos.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mokytojų streikas Vilniuje

Vis dėlto LŠDPS pirmininkas pabrėžė, kad sprendimas kol kas preliminarus.

Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, LŠDPS pirmadienį pradėjo neterminuotą streiką. Ryto duomenimis prie jo prisijungė 222 švietimo įstaigos.  Dalyje švietimo įstaigų streiko metu bus nutraukiamas ugdymo procesas – dalis mokytojų nepasirodys darbe.

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Pasak švietimo profesinės sąjungos vadovo Andriaus Navicko, pedagogai tikisi, kad Vyriausybė reaguos ir greitai imsis spręsti mokytojų darbo užmokesčio klausimų. 

LŠDPS reikalauja bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą. Pasak A. Navicko, kitų reikalavimų profesinė sąjunga nekelia.

Tiesa, su profsąjunga ketvirtadienį susitikusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė, jog nepavyks įgyvendinti jų keliamo lūkesčio dėl didesnio pedagogų darbo užmokesčio augimo. 

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Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį teigė nematantis galimybių rasti kompromisą su streiką planuojančia profesine sąjunga. Anot Vyriausybės vadovo, valstybės finansinės galimybės neleidžia skirti daugiau lėšų pedagogų atlyginimams didinti.

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ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.

2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.

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Rasa
Rasa
2026-11-16 13:18
Mokytojai reketininkai. Algas kiek leido galimybės valstybė jau pakėlė (7,56%). Kad pakeltų daugiau reikia kažkam sumažinti. Neskanu.
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