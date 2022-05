Andrius Kubilius bedė pirštu į Vakarus klaidas: dėl to šiandien Ukraina yra draskoma

Sekmadienį vyko Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partija (TS-LKD) Tarybos posėdis. Konservatoriai aptarė šalies saugumo ir gynybos klausimus, komentavo Ukrainos padėtį po 3 mėnesių karo.

Posėdyje dalyvavęs Europos Parlamento narys Andrius Kubilius vieną po kitos vardijo Vakarų aljansų klaidas. Užtat esamai Lietuvos valdžiai europarlamentaras skyrė pagyrų, siūlydamas ruoštis ir kitai kadencijai. „Kas, jeigu ne mes?“, – klausė susirinkusiųjų konservatorių jis.

„Mums svarbu ne tik tiesiogiai paremti Ukrainą. Tą darome – 5 mln. eurų Bayraktarui yra kažkas tokio. <...> Bet mums svarbu pasiekti, kad ir Europos Sąjunga bei NATO darytų teisingus žingsnius“, – A. Kubilius.

Politikas įvardijo pagrindinę Vakarų Europos padarytą klaidą. Jo teigimu, Putinas pergudravo užsienio lyderius, įteigdamas, kad Rusija yra „laukinis kraštas“, kuriame būtų bergždžias reikalas kurti demokratiją.

„Pradžioje reikia pažiūrėti į veidrodį visiems mums kartu. Kokios pagrindinės ES ir NATO klaidos atvedė iki to, kad Putinas nutarė, kad gali pradėti šį karą? Viena pagrindinė klaida, kurią matėme per paskutinius 20 metų, nuo Putino atėjimo į valdžią, – nuolaidžiavimas Putinui, kylantis iš netikėjimo, kad Rusija gali būti kitokia. Putinas įteigė, kad Rusija yra ypatingas kraštas, laukiniai Rytai. <...> Prisitaikykite prie to, kas mes esame. Mes esame laukinis kraštas, nuodijame oponentus, turime branduolinę bombą, jeigu mūsų negerbsite, turėsite didelių problemų. Dėl to atsirado dialogo su Putinu, o ne demokratijos Rusijoje prioritetas Vakarų santykiuose su pačia Putino Rusijoje“, – kalbėjo A. Kubilius.

Jo teigimu, didžiausia klaida – „negebėjimas laiku įsivardinti, kad autoritarinė Rusija yra didžiausia grėsmė Europos saugumui“. Tik dabar NATO sukruto ir planuoja keisti esamą situaciją – išbraukti Rusiją iš strateginių partnerių sąrašo, minėjo A. Kubilius. Tačiau autoritarinis Rusijos režimas jau spėjo pakeisti pavidalą ir dar viena šalis eina šiomis pėdomis, įspėjo europarlamentaras.

„Laiku nesustabdytas autoritarinis režimas perauga į fašistinį režimą. Tai, ką turime šiandien Kremliuje, yra fašistinis režimas: su savo ideologija, su smegenų praplovimu, savo metodais, prievartavimu moterų ir taip toliau. <...> Ir Kinija labai nuosekliai juda iki tradicinio autoritarizmo, kurį matome Rusijoje“, – teigė jis.

Politikas įžvelgė, kad Vakarai delsė įtraukti Ukrainą į ES bei NATO gretas.

„Dar viena klaida – Vakarų baimė net ir po Maidano suteikti Ukrainai ambicingą narystės ES ir NATO programą. Tai vėl kilo iš to paties noro palaikyti dialogą su Putinu. Nenervuokim Putino su ambicingesne programa Ukrainai, dėl to Ukraina buvo palikta pilkoje zonoje. Putinas tai suprato kaip leidimą, kad gali tą šalį draskyti, okupuoti ir Vakarai nesiims jos ginti. <...> Labai svarbu, kad ne tik mes tas klaidas pamatytume, bet ir ES ir NATO. Ir kad nebetęstų business as usual“, – apibendrino A. Kubilius.

O štai Lietuvos laikysenai karo Ukrainoje metu A. Kubilius negailėjo pagyrų. Be kita ko, kvietė valdžią ruoštis ir kitai kadencijai.

„Iš Briuselio žiūrint matai Lietuvą ir gali tikrai pasidžiaugti. Sveikinu, atrodo neblogai – Vyriausybė, Seimo dauguma. Todėl mano paprastas pasakymas – ką padarysi, ruoškitės antrai kadencijai valdžioje. Žinau, kad nelengva, bet kas, jeigu ne mes?“– teigė A. Kubilius. Po šių žodžių posėdžių salėje nuaidėjo plojimai.

Posėdyje dalyvavę TS-LKD Tarybos nariai priėmė deklaraciją „Dėl Rusijos karo prieš Ukrainą: priežastys ir pasekmės“ bendru sutarimu.

Primenama, kad TS-LKD Seime turi didžiausią frakciją, jai priklauso 50 parlamentarų. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų kovą.