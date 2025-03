„Amber Grid“ sostinėje atidarė Sistemos valdymo centrą: vienoje vietoje kontroliuos visą Lietuvos dujų perdavimą

„Šitas sistemos valdymo centras, nėra taip, kad mes iki šiol jo neturėjom, tiesiog dabar jis yra visai kitokio kokybinio lygmens. Kolegos ir komandos darbo sąlygos yra žymiai geresnės ir patogesnės“, – ketvirtadienį žurnalistams centro atidaryme kalbėjo „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.

Skaičiuojant ir „Amber Grid“ technologinio pastato renovaciją, iš viso buvo investuota apie 1,6 mln. eurų – iš jų 200 tūkst. eurų į patį SVC, į kitas patalpas ir įrangą – 1,36 mln. eurų.

Naujajame centre visa „Amber Grid“ SVC komanda dirbs vienoje vietoje, o tai užtikrins efektyvų veiksmų koordinavimą, operatyvų reagavimą į sutrikimus ir sklandžią komunikaciją su kitų šalių operatoriais.

Visą parą SVC dirba du specialistai – sistemos valdymo inžinierius ir komercinis vadybininkas, o komandą iš viso sudaro 20 žmonių.

Iš SVC valdomi visi perdavimo sistemos dujotiekiai, kuriuose yra didelis slėgis – jų ilgis iš viso siekia 2,3 tūkst. kilometrų. Tarp jų – tiek magistralinė dujų jungtis su Lenkija GIPL, tiek rusiško tranzito į Kaliningradą dujotiekiai.

„Sistemos valdymo centre galima valdyti (dujų – ELTA) perdavimo sistemą, pagrinde tai yra, aišku, sklendės, bet yra ir kitų parametrų stebėsena ir žiūrėjimas. Turime 300 maždaug valdomų sklendžių, ateityje jų bus šiek tiek daug“, – dėstė N. Biknius.

Anot „Amber Grid“, SVC atnaujinimas padidino atsparumą krizinėms situacijoms – naujos technologijos ir įranga padės efektyviau vykdyti dujotiekio stebėseną ir valdyti jį nuotoliniu būdu.

Energetikos ministras: SVC didins energetinį saugumą

Žvalgybai įspėjant apie hibridinių Rusijos išpuolių regione grėsmes, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad atnaujintas SVC didins Lietuvos energetinį saugumą.

„Šiomis dienomis tikrai aktuali tema tikrai aktuali tema yra tiek fizinė, tiek kibernetinė energetinės infrastruktūros sauga, tai neabejoju, kad šis modernus centras (…) prisidės prie mūsų energetinės sistemos saugumo užtikrinimo“, – žurnalistams centro atidaryme kalbėjo ministras.

Kritinės energetinės infrastruktūros objektus pastaruoju metu perleidžiant valdyti Viešojo saugumo tarnybai (VST), ministras neatmetė galimybės tarnybai perleisti ir naujojo centro apsaugą.

„Tas sąrašas yra toks labai dinaminis, sakyčiau, žiūrimi ir vertinami poreikiai, be abejo, pirmiausia saugoma ta infrastruktūra, kuriai neigiama įtaka turėtų didžiausią žalą mūsų energetikos sistemai. Šis valdymo centras, be abejo, yra strategiškai svarbus ir, jeigu matytume indikatorius, kad reikėtų padidinti saugumo lygį, tam būtume, be abejo, pasiruošę. Bet kol kas tokių indikacijų nėra, tai išliekame prie esamo saugumo lygio“, – dėstė politikas.

Ž. Vaičiūno teigimu, Baltijos šalys su Lenkija galėtų demonstruoti lyderystę visos Europos Sąjungos (ES) mastu, kokias energetinės infrastruktūros apsaugos priemones reikia diegti ir kokius tai neša rezultatus.

Per paskutinius penkerius metus „Amber Grid“, pasak N. Bikniaus, iš viso investavo 27 mln. eurų į dujų sistemos infrastruktūros pagerinimą.

Centro atnaujinimo darbai įgyvendinti per 1,5 metų. Sostinėje esantis atnaujintas sistemos valdymo centras yra pagrindinis, rezervinis yra Jasiūnuose.

SVC užtikrina stabilų ir saugų šalies dujų perdavimo sistemos darbą bei kokybišką gamtinių, o taip pat ir žaliųjų dujų srautų valdymą. Centras visą parą stebi ir valdo pagrindinius dujų perdavimo sistemos parametrus.

Patikimam sistemos valdymo užtikrinimui įdiegta moderni techninė įranga, instaliuota dujų perdavimo telemetrijos arba SCADA sistema, leidžianti nuotoliu valdyti šalies dujų perdavimo tinklą – uždaryti arba atidaryti dujotiekio sklendes vienu mygtuko paspaudimu.

„Amber Grid“ duomenimis, per metus Lietuvoje perduodama 55-65 teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų.