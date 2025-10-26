Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytaus rajone padegtas ūkinis pastatas, Vilniuje – mopedas

2025-10-26 09:32 / šaltinis: BNS
2025-10-26 09:32

Alytaus rajone, įtariama, šeštadienį padegtas ūkinis pastatas, tuo metu Vilniuje – mopedas.

Ugniagesys gelbėtojas. ELTA / Dainius Labutis

0

Policijos departamento duomenimis, apie 1.40 val. Alytaus rajone, Obelninkų kaime, ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu pastatas sudegė. Įtariamas padegimas.

Apie 23 val., Vilniuje, automobilių stovėjimo aikštelėje Upės gatvėje,  padegtas mopedas „Piaggio NRG“. Nuostolis nustatinėjamas.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

