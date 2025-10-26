Alytaus rajone padegtas ūkinis pastatas, Vilniuje – mopedas

Policijos departamento duomenimis, apie 1.40 val. Alytaus rajone, Obelninkų kaime, ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu pastatas sudegė. Įtariamas padegimas.
Apie 23 val., Vilniuje, automobilių stovėjimo aikštelėje Upės gatvėje, padegtas mopedas „Piaggio NRG“. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!