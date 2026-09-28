Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aiškėja, kas gali tapti VSAT vadovu: minima pulkininko pavardė

2026-09-28 15:50 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-28 15:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sprendimo dėl naujo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado dar nepaskelbė, pasak Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LR ITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, šias pareigas turėtų užimti pulkininkas Donatas Škarnulis, šiuo metu laikinai vadovaujantis tarnybai, skelbia žiniasklaida.

VSAT (nuotr. Elta)
GALERIJA (48)

Nors vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sprendimo dėl naujo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado dar nepaskelbė, pasak Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LR ITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, šias pareigas turėtų užimti pulkininkas Donatas Škarnulis, šiuo metu laikinai vadovaujantis tarnybai, skelbia žiniasklaida.

REKLAMA
1

K. Pauliuko teigimu, jo vadovaujama profsąjunga tokiai kandidatūrai prieštarauja, rašo naujienų portalas „Delfi“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Po R. Liubajevo pasitraukimo tikėjomės sistemos perkrovimo. Kol kas matome priešingą vaizdą – laikas eina, o esminių permainų nėra. Dar daugiau, girdime kalbų, kad naujuoju VSAT vadu gali tapti vienas iš buvusio vado pavaduotojų. Jei taip nutiktų, tai būtų didžiausias nonsensas. Mūsų nuomone, atsakomybę už tai, kas vyko tarnyboje, turėjo prisiimti ne vienas žmogus, o visa vadovų komanda“, – „Delfi“ sakė K. Pauliukas.

REKLAMA
REKLAMA

(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. VSAT pristatė naujus orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas

Škarnulis neatsakė, ar sulaukė pasiūlymo

Tuo metu pats D. Škarnulis portalui neatsakė, ar sulaukė pasiūlymo tapti VSAT vadu.

REKLAMA

„Šiuo metu laikinai atlikdamas tarnybos vado pareigas aš visą dėmesį ir pastangas esu sutelkęs vieninteliam dalykui – kad būtų užtikrinta tinkama pasieniečių veikla bei kad tarnybai priskirtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai. Kaip žinia, naujo VSAT vado kandidatūros pasirinkimas yra vidaus reikalų ministro prerogatyva“, – portalui teigė D. Škarnulis.

REKLAMA
REKLAMA

D. Škarnulis karjerą pradėjo 2000 m. kaip Pasienio policijos specialistas, 2002–2005 m. dirbo Valstybės saugumo departamente.

2005 m. jis perėjo į VSAT, o 2006 m. buvo paskirtas VSAT Operatyvinės veiklos valdybos Pirmojo skyriaus viršininku. Nuo 2018 m. D. Škarnulis vadovavo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybai, o 2025 m. tapo R. Liubajevo pavaduotoju.

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, kad kandidatą į VSAT vadovo pareigas jau turi, o sprendimą dėl jo skyrimo planuoja paskelbti spalio pradžioje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad rugpjūtį naujienų portalas „Lrytas“, remdamasis šaltiniais, pranešė apie Lazdijų rajone, pasienyje su Baltarusija, įvykusį incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų. Vienas pareigūnas esą buvo aptalžytas, o kitą bandyta nusitempti į Baltarusijos pusę. 

Reaguodamas į šią informaciją, vidaus reikalų ministras M. Katelynas teigė, kad pasitvirtinus duomenims nebematytų galimybių R. Liubajevui toliau eiti VSAT vado pareigas. 

Rugpjūčio 17 d. M. Katelynas pranešė, kad R. Liubajevas nusprendė trauktis iš pareigų. VSAT jis vadovavo nuo 2019 m., o 2024 m. buvo paskirtas antrai kadencijai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų