Iš pasienio su Baltarusija – naujausia žinia

Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį į savo šalį neįleido 35 neteisėtų migrantų.
Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų.
VSAT duomenimis, pernai mūsų šalies pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,65 tūkst. asmenų, šiemet – 1 622.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 26,2 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
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