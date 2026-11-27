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Žvakutės ir gėlės ant kapo. Ten turėjo atgulti 91-erių moters palaikai. Tačiau dėl laidojimo paslaugų įmonės klaidos artimiesiems teko patirti šoką ir susitaikyti su tuo, kad jų motina buvo kremuota, nors pati buvo išsakiusi visai kitokį paskutinį norą.
Karste išvydo visai kitą žmogų
Moteris savo laidotuvėms ruošėsi iš anksto. Buvo paruošusi net laidotuvių drabužius. Ji norėjo būti palaidota pagal savo religijos tradicijas, o atsisveikinimo apeigos turėjo vykti sentikių cerkvėje. Tačiau vietoje paskutinio atsisveikinimo šeimos laukė sukrėtimas.
Į Šiaulių sentikių cerkvę atvežus karstą, artimieji pamatė, kad jame guli ne jų giminaitė, o visai kita moteris, aprengta senolės suknele. Paaiškėjo, kad velionės palaikai per klaidą buvo supainioti su kitos mirusiosios palaikais ir išvežti į Klaipėdą kremuoti. Artimieji apie tai sužinojo tik tada, kai klaidos ištaisyti jau nebebuvo įmanoma.
„14 valandą kremacija buvo Klaipėdoje, o 14.20 val. mes jau buvome cerkvėje. Taigi viską skyrė vos 20 minučių. Jei būtume atvykę 20 minučių anksčiau, problemą dar būtų buvę galima išspręsti“, – sakė laidojimo namų „Norgailė“ direktorius Martynas Mockus.
Pasirodo, kad kitos moters, kurią buvo rengiamasi kremuoti, artimieji per atsisveikinimą neatpažino.
„Nuo ryto žmonės atsisveikino ir kažkaip neatpažino, nes moterys buvo panašios. Susiklostė kelios aplinkybės: artimieji neatpažino velionės, moterys buvo panašios, mes nepažymėjome maišo, be to, iš slaugos įstaigos nebuvo uždėta žyma ant rankos“, – tikino M. Mockus.
Laidojimo namų atstovas pripažįsta, kad įvyko visa virtinė nesusipratimų, ir tikina, kad įmonė prisiima atsakomybę.
„Kolega iš atminties pasakė, kad čia buvo ta moteris, ir mes rengėme tą žmogų, manydami, kad tai ji“, – sakė M. Mockus.
Gyventojai šokiruoti tokia velionės lemtimi
Tačiau šeimos išgyvenimai tuo nesibaigė. Net ir gavę motinos pelenus, artimieji negalėjo atsisveikinti taip, kaip buvo suplanavę. Pagal iki šiol sentikių bendruomenėje galiojančią tvarką, kremuoti palaikai negali būti pašarvoti cerkvėje, o senolė savo laidotuves buvo suplanavusi būtent joje.
Šiauliečiams ši istorija sunkiai suvokiama. Kalbinti žmonės sako, kad net baisu įsivaizduoti, ką tokioje situacijoje išgyvena velionės artimieji.
„Čia? O Viešpatie, kas dedasi. Baisu.“
„Vis tiek dokumentai, viskas yra, tai turbūt nepažiūrėjo, sumaišė ir viskas.“
„Artimiesiems tai labai skaudus įvykis. Jei velionės pageidavimas buvo nebūti kremuotai, tai ir artimiesiems turėjo būti labai svarbu.“
Dėl šio įvykio policija pradėjo tyrimą. Pareigūnai aiškinasi, kaip buvo supainioti palaikai ir kas atsakingas už šią klaidą.
„Šarvojimui buvo atvežtas kūnas, tačiau tai buvo ne tas kūnas, kurį artimieji turėjo laidoti. Artimieji parašė pareiškimą, prašydami viską įvertinti teisiškai. Šiuo metu policija pradėjo įvykio aplinkybių patikslinimą“, – sakė Šiaulių policijos atstovas Artūras Šliavas.
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