Aiškėja daugiau masinės avarijos Vilniuje detalių: kaltas šulinio dangtis

Masinė avarija įvyko šeštadienio pavakare Vilniuje. Tūkstantmečio gatvėje susidūrė net keturi automobiliai, skubiai teko uždaryti eismą į Gariūnų pusę, kad neatsitiktų daugiau eismo nelaimių.

Du automobiliai per šią avariją apgadinti smarkiai. Apie masinę avariją Tūkstantmečio gatvėje, prie pat viaduko per Savanorių prospekto žiedą, specialiosioms tarnyboms pranešta maždaug 16-ą valandą. Labai pasisekė, kad per avariją žmonės nesužeisti. Šioje vietoje mažai kas važiuoja leistinu greičiu – automobiliai dažnai lekia taip greitai, kaip autostradoje. Vairuotojai buvo blaivūs.

Aiškėja, kad avarija įvyko visureigiui „Audi“ atsitrenkus į pakeltą šulinio dangtį.

Automobiliui buvo prakirsta padanga, sugadintas ir ratas, apdaužytas priekis. Tuomet į „Audi“ atsitrenkė iš paskos važiavęs visureigis „Infinity“. Sumaitotas šio automobilio priekis, o „Audi“ buvo suknežintas dar ir užpakalis. Tuo viskas nesibaigė – netrukus čia į avariją pateko dar du automobiliai, jie buvo suniokoti ne taip smarkiai, kaip visureigiai. Vairuotojams padarytus nuostolius gali tekti atlyginti savivaldybei, jei nukentėjusieji ar draudimo kompanijos pateiks ieškinius.

Spėliojama, kad šulinio dangtį judrioje gatvėje pravažiuodamas galėjo pakelti koks nors vilkikas – taip karts nuo karto Vilniaus gatvėse nutinka. Apie atvirą šulinį esą jau buvo pranešta gatves prižiūrinčiai tarnybai, tačiau jo nespėta sutvarkyti ar bent aptverti.

Atskubėję policijos pareigūnai užtvėrė eismą į Gariūnų pusę, automobiliai nukreipti per Savanorių prospekto žiedą. Tūkstantmečio gatvėje susidarė didžiulės spūstys. Netrukus du mažiau apgadinti automobiliai, policijai leidus, iš avarijos vietos išvažiavo, tada buvo atidaryta viena eismo juosta per viaduką, spūstis ėmė mažėti. Labiausiai apgadintus visureigius išvežė techninės pagalbos sunkvežimiai.