Aiškėja daugiau, kaip „Mercedes“ ir „Toyota“ atsidūrė griovyje: nukentėjo 3 žmonėms

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Tai – vaizdai iš Nemenčinės plento. Griovyje – du susidūrę automobiliai, avarija už Miškonių įvyko kiek po 11 val. Specialiosioms tarnyboms paskambinę žmonės sakė, kad medikų reikia dviem žmonėms, vieno automobilio vairuotojui ir keleiviui. Juos medikai išvežė į ligoninę.
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai atsidūrė griovyje(11 nuotr.)
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniaus rajone: 2 automobiliai nulėkė nuo kelio (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Kai įvyko avarija, gana smarkiai lijo. Važiuodami nuo Vilniaus pusės, maždaug kilometras už Miškonių, susidūrė „Mercedes“ ir „Toyota“.
Pirminiais duomenimis, vienas automobilių įvažiavo į per lietų atsivėrusį vandens upelį, esantį kelio kairėje. Automobilį metė į šoną ir šis trenkėsi į greta važiuojančią mašiną, abi mašinos po smūgio nulėkė į griovį.
Vandens bala buvo visai nedidelė. Šioje vietoje leidžiamas 90-ies kilometrų per valandą greitis.
Netrukus buvo iškviesta dar viena greitoji, ji išvežė dar vieną žmogų. Pirminiais duomenimis, sunkesnių sužalojimų žmonės išvengė, visi buvo sąmoningi.
Labiausiai sudaužyta „Toyota“, „Mercedes“ apdaužytas mažiau.
Partrenkė, kur anksčiau buvo pėsčiųjų perėja
O tai vaizdai iš naktinės avarijos Vilniuje. Apie 23 val. Vilniuje, T. Narbuto gatvėje, autobusiukas VW parbloškė vyrą. Pėsčiasis judrią gatvę kirto draudžiamoje vietoje. Nelaimė įvyko šalia pėsčiųjų tilto, kuriuo galima saugiai pereiti iš Viršuliškių į Karoliniškes virš pavojingos gatvės.
Šioje vietoje anksčiau buvo pėsčiųjų perėja. Tačiau dėl tragiškų įvykių ji buvo panaikinta, o jos vietoje buvo pastatytas pėsčiųjų viadukas. Tačiau žmogus, matyt, nusprendė trumpinti kelią ir draudžiamoje vietoje bėgo tiesiai per gatvę.
Naktį Vilniuje partrenktas pėsčiasis(17 nuotr.)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
T. Narbuto gatvėje partrenktas pėsčiasis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Anot liudininkų, parblokštasis liko gulėti antroje eismo juostoje. Vyrą parbloškęs automobilis nuvažiavo kelias dešimtis metrų, sustojo užvažiavęs ant šaligatvio šalia stotelės. Toje vietoje, kur partrenktas pėsčiasis, leidžiamas 60 km / val. greitis.
Greitosios pagalbos medikai partrenktąjį išvežė į ligoninę. Jis esą buvo sąmoningas, tačiau nukentėjo sunkiai. Vairuotojas buvo blaivus. Ar pėsčiasis buvo blaivus, kol kas neaišku. Sužeistojo tapatybė dar nustatoma.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.
Šaltinis:
tv3.lt