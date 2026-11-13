Aiškėja daugiau apie kraupų nužudymą Utenoje – prakalbo sukrėsti kaimynai: „Ji vis girdavo tą sūnų“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Žinia apie nužudytą 81-erių metų kaimynę Danguolę pasiekė šįryt.
„Tiesiog šiurpas perėjo per kojas. Labai, labai mielas žmogus būdavo, kada susitinki, pasisveikina, pašneki“, – sakė kaimynė Danguolė.
Tačiau moters namo durys užplombuotos pareigūnų. Artimiausia kaimynė sako, nieko įtartino negirdėjusi. Tad žinia moterį pribloškė.
„Tiesiog protu nesuvokiama, nežinau“, – stebėjosi Donata.
Kaimynai šokiruoti: „Ji vis girdavo tą sūnų“
Dar labiau kaimynes sukrėtė žinia, kad garbingo amžiaus moterį, įtariama, nužudė jos vienturtis sūnus.
„Prieš motiną ranką pakelti, nu aš užauginus 4 vaikus, man širdį skauda“, – graudinosi Danguolė.
„Ji vis girdavo tą sūnų, nė vieno blogo žodžio iš jos negirdėjau apie jį“, – aiškino Donata.
Pareigūnai į vasaros gatvę Utenoje skubėjo po pirmos nakties. Garbingo amžiaus moterį rado su matomais sužalojimais. Čia pat, įvykio vietoje, tai yra mamos namuose, policija sulaikė 52-ejų metų moters sūnų.
„Įtariamajam buvo nustatyta 2,43 promilės girtumas ir šiuo metu įtariamas asmuo yra sulaikytas ir uždarytas į areštinę“, – minėjo Utenos policijos atstovė Asta Šuminienė.
„Gal ji pasakė ką nors, kas gi girtam reiškia. Tai tik trinkt ir nebėra.“
„Čia arielka padarė, ne kas kitas, tik arielka.“
„Čia be proto.“
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