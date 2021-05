Abejoja „Šeimų maršo ketinimais“, ar tik neburs partijos? Valstiečiai ir darbiečiai jau dabar šoka populistinį šokį

Apie „Didįjį šeimos gynimo maršą“ aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Seimo vicepirmininkas, Laisvės frakcijos atstovas Vytautas Mitalas ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narė, parlamentarė Agnė Širinskienė.

Širinskienė marše neis, bet idėją palaiko

A. Širinskienė teigė, kad pati marše nedalyvaus.

„Ne, neplanuoju, būsiu su savo šeima“, – tikino politikė.

Visgi LVŽS narė tvirtino, kad pritaria maršo idėjai, kaip ir, jos tikinimu, absoliuti dauguma valstiečių. Pasak jos, dalis partijos narių planuoja aktyviai įsitraukti į maršą.

Nors A. Širinskienė tikina, kad maršą palaiko bene absoliuti dauguma valstiečių, šiam renginiui prieštarauja vienas ryškiausių frakcijos narių – Tomas Tomilinas.

„Pono Tomilino praktiškai vienintelio frakcijoje tokia nuomonė, kokia yra, tai yra jo teisė. Yra kažkiek abejojančių dėl pačios išraiškos formos. Žmonės kalba apie tai, kad maršas gali būti agresyvus ir turi nuogąstavimų.

Bet, iš esmės, turime tik Tomą Tomiliną, kuris mano kitaip. Tai įvertinus, kad tai yra trisdešimt kelių žmonių frakcija, tai kalbėti apie kažkokį didelį nuomonių nesutarimą, kai vienas žmogus mano kitaip, būtų sunku.

Darbo partija turi [Andrių] Mazuronį, kur irgi, matyt, vienas, kaip aš suprantu, turi kitokią nuomonę ir bando ją reikšti“, – kalbėjo A. Širinskienė.

Tvirtina, kad tradicinės šeimos niekas nepuola

V. Mitalas teigė, kad deklaruojami maršo tikslai ir siekiai yra gražūs.

„Ir, aš manau, kad dalis žmonių tikrai nieko pikto, nieko blogo nelinkėdami į tą „Šeimų maršą“ ateis.

Bet man neramumą kelia maršo organizatorių grietinėlė, kuri jau seniau yra pagarsėjusi skandalingais pareiškimais, yra pagarsėjusi skandalingais anekdotais.

Artūras Orlauskas leidžia sau anekdotus viešumoje pasakoti apie incestą ir kitus santykius šeimoje. Raginama daužyti Seimo langus arba reikšti aktyvų pilietinį nepasitenkinimą“, – kalbėjo Laisvės frakcijos narys.

Jo teigimu, kiekvienas politikas, kuris jaučia atsakomybę už tai, kad valstybėje būtų gyvenama santarvėje, turėtų neignoruoti maršo organizatorių siunčiamų ženklų.

„Negalima užsidėti tokią šventumo skraistę, kaip neva dabar kolegos valstiečiai ar darbiečiai yra užsidėję, šoka savo populistinį šokį, kad čia labai geri tikslai, labai geras siekis ir viskas labai gerai su tuo. Aš manau, kad nėra gerai“, – sakė politikas.

V. Mitalo nuomone, renginys dėl organizatorių, ne dėl dalyvių kaltės, gali būti skaldantis visuomenę, o ne taikantis.

„Noriu labai aiškiai pasakyti, kad niekas tradicinės šeimos nepuola. <...> Tokie žmonės, mokslo žmonės, kaip Agnė Širinskienė, puikiai supranta, kad čia jokios griūties neįvyks.

Labai svarbu, kad politikai taip pat priimtų santūrumą, kalbant apie šiuos visuomeninius renginius, ir galėtų nebekiršinti visuomenės daugiau“, – teigė V. Mitalas.

Valdantieji bijo maršo?

A. Širinskienė mano, kad valdantieji, matydami žmonių judėjimą į gatves, jo bijo.

„Nes kitaip paaiškinti tuos bandymus šaipytis, tyčiotis kai kurių politikų paskyrose, būtų labai sunku suprasti“, – aiškino A. Širinskienė.

Jos teigimu, gyvename demokratiškoje valstybėje, tad turintys kitokią pasaulėžiūrą ar kitokias vertybes turi teisę jas išreikšti.

V. Mitalas atsakė, kad jei A. Širinskienė būtų gyvenusi ir turėjusi valdžią tuomet, kai balso teisė buvo suteikta moterims, ji būtų balsavusi prieš, nes tuo metu dauguma tokią nuomonę būtent ir palaikė.

„Bijoti nereikia, Vakarų Europa seniai parodė, kad yra tvarus šeimos institutas, jis atlaikė daugybę išbandymų ir joks partnerystės įstatymas ar kiti dalykai jo sugriauti negali.

Nes tai yra per stipri, per šimtus, tūkstančius metų susiformavusi krikščioniškos Europos tradicija. Jo devalvacijai nėra pagrindo atsitikti ir nėra pagrindo nerimauti dėl jos“, – sakė politikas.

„Aš savo palaikymą tradicinei šeimai galiu išreikšti, pats gyvenu tradicinėje šeimoje“, – pridūrė V. Mitalas.

Neatmeta, kad maršas išvirs į partiją

V. Mitalo nuomone, organizatoriai marše turi kiek kitokių tikslų, nei apginti tradicines vertybes. Seimo nario teigimu, maršo rengėjai gali turėti tikslą sukurti pilietinį ar politinė judėjimą, partiją.

„Aš manau, kad jie neišvengiamai bandys kažkaip kapitalizuoti savo padarytą įdirbį. To veiksmus mes matome nuosekliai vykstančius jau kurį laiką. Matysime, ar tas įdirbis siesis su kitomis jau esančiomis politinėmis partijomis“, – samprotavo Laisvės frakcijos atstovas.

V. Mitalas svarstė, kad valstiečiai išreiškė paramą maršui dėl to, kad gali jausti konkurenciją iš ateityje galimai gimsiančio politinio darinio.

„Aš tikrai nematau jokios konkurencijos, net jeigu toks darinys kažkur atsirastų. Manyčiau, kad kaip tik būtų tam tikri privalumai turėti ir potencialius partnerius, su kuriais būtų ir vertybinis sutapimas kur kas didesnis negu su Laisvės partija“, – tikino A. Širinskienė.

Visgi valstiečių atstovė mano, kad vargu, ar marše galima įžvelgti politinių partijų užuomazgas. Ji taip pat abejojo, ar organizatoriams būtų naudinga maršo pagrindu kurti partiją.

„Manyčiau, kad tokiu atveju, kad dalis tų dalyvių, kurie dalyvaus „Šeimų marše“, tiesiog jaustųsi ir apgauti, ir šiek tiek išnaudoti. Matyčiau tam tikras rizikas, jeigu kažkas galvoja tolimesne prasme daryti kažkokį politinį veikimą“, – svarstė A. Širinskienė.

Kaip kiek anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, ne vienas maršo organizatorius anksčiau bandė laimę rinkimuose, tačiau, dažniausiai tai baigdavosi nesėkme.

Maršo dalyviai nežino, kas yra organizatoriai?

Vienas iš maršo organizatorių Artūras Orlauskas pastaruoju metu pasižymėdavo gana aštria retorika, kuri išplisdavo socialiniuose tinkluose.

„Gerbiama Čmilyte, kol kas dar sakom gerbiama, sugrįžkit į sveiką protą ir pradėkit mąstyt. Nes nušluosim nafig visą tą Seimą“, – į Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen kreipėsi A. Orlauskas.

„Jie nusispjovė ant visos tautos ir jeigu jie iki penktadienio nepadarys to, to ir to, tai mes padarysim taip. Jeigu jie iki kito pirmadienio nepadarys to, tai bus apsuptas Seimas, pastatysim palapines, deginsim laužus, nei iš vieno neišeisim.

Parašai, kaip sakė Raimundas, nebus nusiųsti, o bus kiekvienam Seimo nariui atvežti į namus ir į dantis įkišti. Jeigu nepaims jisai, žmona paims. Jeigu nepaims jisai, kopiją įkišim vaikui daržely, mokykloj, bet kur. Tėvus surasim, senelius, gimines, kiekvieno gandono 141 surasim gimines“, – maršo rėmėjų ir organizatorių susitikime kalbėjo A. Orlauskas.

„Kas yra organizatoriai, kokie jie, mes niekada neturėjome pagrindo domėtis. Aš esu absoliučiai įsitikinusi, kad tie dešimtys tūkstančių Lietuvos žmonių, kurie šeštadienį dalyvaus „Šeimų marše“, vargu, ar galės įvardinti vieną ar kelias organizatorių pavardes. Jie greičiausiai žinos pačią idėją ir ją rems“, – teigė A. Širinskienė.

Valstiečiai neapykantos kalbos nepalaikys

Visgi ankstesniuose protestuose, kuriose dalyvavo ir dalis maršo organizatorių, nuo scenos skambėjo ir neapykantos kalba, ir grasinimai susidoroti. Štai kovo mėnesį vykusiam proteste perskaitytas vieno iš „Šeimų maršo“ organizatoriaus Antano Kandroto, dar vadinamo Celofanu, laiškas.

„Labai prašau perskaityti šituos mano žodžius: Raskevičius yra absoliutus kolorado vabalas, kuris gaus finansavimą savo partijai iš Lietuvos valstybės biudžeto. Jis yra antivalstybininkas. Tokius reikėtų šaudyti, šiaip jau, bent po vieną į metus“, – rašė Celofanas.

Kaip teigė A. Širinskienė, valstiečiai niekada kaip partija nėra sakę, kad žmonės turi būti diskriminuojami ar niekinami.

„Mes visada pabrėžiame, kad kiekvienas Lietuvos žmogus, jo teisės, orumas turi būti gerbiamas. Neapykantos kurstymui, žmogaus orumo niekinimui, be abejo, ar tai vyktų marše, Laisvės partijoje, ar kažkur kitur, ar Seime, kaip kartais pasitaiko labai nemalonių apsižodžiavimų, tai, be abejo, tokiems dalykams negali būti pritarimo. Čia vienareikšmiškai“, – tikino politikė.