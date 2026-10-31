84 metų vilnietė patikėjo investavimo pažadais ir neteko 20 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, penktadienį 13.17 val. į Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 1 PK kreipėsi moteris, gimusi 1942 m., kuri pareiškė, kad rugsėjo 6 d. internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, jai paskambino rusų kalba kalbėjęs nepažįstamas asmuo, kuris įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo apie 20 tūkst. eurų.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl sukčiavimo.
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