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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

17-metės gyvenimas sugriautas: Širvintų rajone – kraupi BMW avarija

2026-09-25 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 20:40
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Širvintų rajone girtas ir teisės vairuoti neturėjęs jaunas vyras su BMW, lenkdamas per ištisinę liniją, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su „Mercedes-Benz“.

Avarija prie Širvintų (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (46)

Širvintų rajone girtas ir teisės vairuoti neturėjęs jaunas vyras su BMW, lenkdamas per ištisinę liniją, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su „Mercedes-Benz“.

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Per avariją sunkiai sužalotos 2 nepilnametės keleivės. Vilniaus regiono apylinkės teismas vairuotojui skyrė laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo.

Avarija įvyko 2025 m. birželio 23 d. apie 17.44 val. kelio Maišiagala–Širvintos 17-ajame kilometre, Kruopinės viensėdyje.

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Kęstutis (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) vairavo jam priklausantį BMW 320, nors vairuotojo pažymėjimo niekada nebuvo įgijęs. Jam nustatytas 0,41 promilės girtumas.

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Važiuodamas Širvintų kryptimi vyras riboto matomumo kelio ruože pradėjo lenkimo manevrą. Jis kirto ištisinę liniją, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir rėžėsi į atvažiuojantį „Mercedes-Benz“.

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Prieš kelionę gėrė degtinę

Kęstutis kaltę pripažino visiškai. Jis pasakojo, kad dieną prieš avariją su 2 merginomis buvo nuvykęs pas draugus į Vilnių. Ten vartojo alkoholį, gėrė degtinę ir šventė iki ryto.

Ryte vyras dar jautėsi apsvaigęs, todėl vairuoti iš karto nesiryžo. Vakare pasijutęs geriau sėdo prie BMW vairo ir su merginomis išvažiavo namo. Alkotesterio, kad pasitikrintų girtumą, jis neturėjo.

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Kęstutis teigė važiavęs maždaug 90 km/val. greičiu. Pradėjęs lenkti vieną automobilį jis pamatė, kad priekyje važiuoja dar vienas, todėl nusprendė aplenkti abu.

Netrukus kelio vingyje vairuotojas išvydo priešpriešais atvažiuojantį automobilį. Susidūrimo išvengti nepavyko.

17-metės būklė – itin sunki

Per avariją BMW važiavusios keleivės – Monika ir Inga – buvo sunkiai sužalotos, o „Mercedes-Benz“ vairuotojui padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Abi merginos įvykio metu buvo nepilnametės.

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Sunkiausiai sužalota 17-metė Monika. Ji patyrė daugybinius kaukolės, stuburo, raktikaulio, mentės, dilbio ir šonkaulių lūžius, galvos smegenų pažeidimus bei kitus sunkius sužalojimus.

Jos būklė išliko ir visą gyvenimą tikėtina išliks labai sunki. Mergina nekalba, nepalaiko akių kontakto, nereaguoja į klausimus, negali savarankiškai judėti.

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Teismo sprendimu ji pripažinta neveiksnia ir jai nustatyta nuolatinė globa. Jos bendrakeleivė taip pat patyrė sunkių sužalojimų, tačiau jie nebuvo tokie sudėtingi, kaip draugės atveju.

Teismas įvertino merginų elgesį. Esą jos žinojo, kad Kęstutis neturi teisės vairuoti, tačiau vis tiek važiavo jo automobiliu. Bent jau Monika, bylos duomenimis, nebuvo prisisegusi saugos diržo.

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Teismas sprendė, kad tai padidino patirtų sužalojimų mastą, todėl jai nustatytą neturtinės žalos sumą sumažino 30 proc.

Į kalėjimą iš karto nesiunčiamas

Skiriant bausmę atsižvelgta, kad Kęstutis anksčiau neteistas, dirba, kaltę pripažino, gailėjosi ir atsiprašė nukentėjusiųjų.

Tačiau iki avarijos jis jau buvo baustas už pakartotinį vairavimą neturint tam teisės, o nusikaltimo metu galiojo administracine tvarka paskirtas draudimas vairuoti.

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Teismas jam skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Kadangi byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, bausmė sumažinta trečdaliu – iki 2 metų. Jos vykdymas atidėtas 2 metams.

Per šį laikotarpį Kęstutis naktimis nuo 22 iki 6 val. privalės būti namuose, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, nevartoti alkoholio ir per metus sudalyvauti elgesio pataisos programoje. Jam taip pat 4 metams uždrausta vairuoti.

Monikai iš draudimo bendrovės priteista 56 tūkst. eurų neturtinės žalos. Jos motinai papildomai priteista 500 eurų, nes 10 tūkst. eurų draudikas jau buvo išmokėjęs anksčiau.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.

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Lol
Lol
2026-09-25 20:52
Kada baigsis šitas nebaudziamumas? Išsigimeliai Seimo nariai čia taip su avaringumo kovoja?
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irm666
irm666
2026-09-25 21:49
Tai įstatymus ir poįstatyminius aktus ledžiantis organas....Kol nežus seimo ar VRM aukšto pareigūno artimas giminaitis, tol bus taip kaip yra, už pavogtą vištą metai realiai, už avarijoje žuvusį žmogų 2 metai lygtinai.... LT valdžiai labiausiai nusi.....ti ant savo piliečių, jų pareiga imituoti veiklą ar darbą, o ne dirbti. Joks normalus lietuvis neis į politiką, tai tik nusipirkusių diplomus, arba pasikėlusių šūdžių veiklos modelis...
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