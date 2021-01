„Litgrid“: iškritęs gausus sniegas sutrikdė trijų linijų veiklą

„Antradienį operatyviai apžiūrėjome trumpai atsijungusią liniją Leipalingis–Merkinė–Varėna, o šiandien 7 val. ryto jau vykome šalinti naktį įvykusių pažeidimų. Tiesa, darbai gali užtrukti, nes laukuose ir miškingose vietovėse privažiuoti yra labai sudėtinga“, – pranešime sakė „Litgrid“ laikinasis Perdavimo tinklo departamento direktorius Valdas Bancevičius.

Antradienio rytą atsijungus linijai Leipalingis–Merkinė–Varėna nutrūko elektros tiekimas vartotojams aplink Merkinę, trečiadienio naktį atsijungus linijai Vilnius–Vilnia II elektra nebuvo tiekiama Rudaminai ir Markučiams. Abu gedimai buvo sutvarkyti po kelių minučių.

Be to, naktį atsijungė linija, tiekianti elektrą Skiemonių, Antalgės ir Kvarco pastotėms, todėl nutrūko elektros tiekimas daliai vartotojų Utenos ir Anykščių rajonuose. Po 26 minučių jis buvo atnaujintas per elektros skirstomąjį tinklą, o linijos pažeidimas tvarkomas.

Trečiadienį ryte taip pat atsijungė 110 kV linija Leipalingis–Gardinas. Gedimas užfiksuotas Baltarusijos teritorijoje, todėl Lietuvos vartotojams tai įtakos nepadarė.

„Litgrid“ Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km aukštos įtampos elektros perdavimo oro linijų, taip pat daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis.