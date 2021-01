Įvertino pandemijos pagreitį: sparčiai daugėja savivaldybių, kur per parą fiksuojama ir mažiau nei 10 atvejų

Vyriausybės duomenų analitiko Aisčio Šimaičio prognozė rodo, kad per savaitę 14 dienų sergamumo rodiklis Lietuvoje sumažėjo iki 535 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų (prieš savaitę šis rodiklis buvo 749).

7 dienų naujų atvejų vidurkis yra 960 (prieš savaitę – 1 078), o teigiamų tyrimų dalis yra 10,2 proc., kai prieš savaitę buvo 11,1 proc.

Pandemijos pagreitis praėjusią savaitę buvo -11 proc., t. y. tiek paros atvejų skaičiaus, tiek teigiamų tyrimų procento savaitės vidurkis sumažėjo bent 11 proc., palyginti su ankstesne savaite.

Sumažėjo ir ligoninėse gydomų pacientų bei mirusių asmenų skaičiai.

A. Šimaitis atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje sparčiai daugėja savivaldybių, kuriose paros atvejų skaičiaus vidurkis yra mažesnis nei 10 atvejų per dieną.

Nurodoma, kad tolesnis atvejų mažėjimo tempas šiose savivaldybėse labai priklausys nuo efektyvaus židinių valdymo – greito kontaktų atsekimo, testavimo ir izoliacijos.

Pateikiame išsamius analitiko pastebėjimus.

1) Atvejų ir tyrimų dinamika – per parą nustatomų naujų atvejų skaičius ir teigiamų tyrimų dalis tarp visų atliktų Lietuvos mastu toliau mažėjo, tačiau turime daugiau savivaldybių, kuriose šių atvejų skaičius ir teigiamų tyrimų procentas augo – atitinkamai 15 ir 23 (prieš savaitę tokių buvo 2 ir 11). Taip pat daugėja savivaldybių, kuriose paros atvejų 7 dienų vidurkis yra 10 arba mažiau – tokių vakar buvo 38 (prieš savaitę – 29).

a. Naujų atvejų vidutiniškai per 7 dienas fiksavome 960, teigiamų tyrimų dalis buvo 10,2 proc. 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų buvo 535 atvejai.

b. Dinamika visose apskrityse labai panaši – šią savaitę jau visos Lietuvos apskritys peržengė 50 atvejų 100 tūkst. gyventojų ribą per dieną. Paros atvejų skaičius ir teigiamų tyrimų procentas krenta daugumoje savivaldybių, tačiau daugėja savivaldybių, kuriose šie rodikliai kyla.

REKLAMA

c. Lietuvoje sparčiai daugėja savivaldybių, kuriose paros atvejų skaičiaus vidurkis yra 10 arba mažiau atvejų per dieną – dabar tokių turime jau 37 (prieš savaitę – 29). Taip pat daugėja savivaldybių, kuriose teigiamų tyrimų procentas yra 10 proc. ar mažiau – dabar jų yra 26 (prieš savaitę buvo 13).

Šie rodikliai Lietuvoje stabiliai gerėjo visą praėjusią savaitę, nors atvejų skaičiaus ir teigiamų tyrimų procento mažėjimas buvo sulėtėjęs. Mažėjant atvejų savivaldybėse, tolesnis kritimas labai priklausys nuo taktinių epidemiologinės kontrolės priemonių – greito kontaktų atsekimo, testavimo ir izoliacijos – efektyvumo.

d. Pandemijos pagreitis Lietuvoje yra neigiamas 24 dienas iš eilės ir per praeitą savaitę buvo apie -11 proc., t. y. tiek paros naujų atvejų skaičiaus, tiek teigiamų tyrimų procento savaitės vidurkis sumažėjo bent 11 %, palyginti su ankstesne savaite. Nors pagreitis vis dar neigiamas, tačiau pats kritimo tempas yra sumažėjęs, palyginti su dviem praėjusiomis savaitėmis. Iš dalies tam įtakos turėjo mažėjančios tyrimų apimtys (vidutiniškai per pastarąsias 7 dienas atlikome 8 700 tyrimų, o prieš savaitę – 9 320) ir taip pat c) punkte aprašyta dinamika – nemažai savivaldybių yra pasiekusios santykinai mažus dienos skaičius ir tolesnis kritimas nebegali būti toks agresyvus.

2) Mobilumo duomenys šalyje yra iš esmės nepakitę.

3) 2021 m. sausio 25 d. ryto duomenimis, COVID-19 gydymo ir reanimacijos lovų užimtumas siekė 56–58 proc. Hospitalizuotų asmenų skaičius per savaitę sumažėjo apie 15 proc. ir tokia tendencija išlaikyta jau 3 savaites.

4) Praeitą savaitę mirčių nuo COVID-19 skaičius mažėjo, taip pat mažėjo ir bendras mirčių skaičius šalyje. 2020 m. gruodžio pabaigoje per savaitę Lietuvoje mirdavo apie 1 400 žmonių, o praeitą savaitę bendras mirčių skaičius buvo apie 1 100 – tai rodo, kad mirčių perviršis sumažėjo maždaug 50 proc.

REKLAMA

5) Šiuo metu Lietuvoje apie 7 proc. asmenų jau yra arba persirgę COVID-19 per 6 mėn., arba buvo paskiepyti bent viena vakcinos doze. 50–64 metų amžiaus grupėje į šias kategorijas patenka jau daugiau nei 10 proc. visų gyventojų. Imunizacijos lygio pasiskirstymas tarp savivaldybių gana tolygus.

686 nauji atvejai

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 686 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 14 žmonių, antradienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Antradienį tokių asmenų – 10, todėl bendras mirčių skaičius – 24.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 2462 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 177 tūkst. 934 žmonės, 121 tūkst. 907 pasveiko. Nuo koronaviruso iš viso mirė 2688 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 58 tūkst. 599 žmonės, abiem dozėmis – 9021 žmonės.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydoma 1647 COVID-19 pacientų, 173 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 1090 pacientų, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 102 žmonėms.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyti 124 pacientai.