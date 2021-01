Naujas židinys slaugos ligoninėje, koronavirusas plinta globos namuose, darželiuose, darbovietėse

Per praėjusią parą izoliuoti 1791 asmenys, iš viso izoliacijoje, įskaitant žmones, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, šiuo metu yra 86 377 asmenys.

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y. epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, šiuo metu registruota 187 (iš tų atvejų, kurių epidemiologiniai tyrimai atlikti).

Atvejai, fiksuoti protrūkiuose

Naujas židinys užfiksuotas Varnių PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Čia per vakar parą patvirtinti 22 susirgimai COVID-19 liga patvirtinti. Šioje įstaigoje židinys buvo lapkričio-gruodžio mėnesį, tačiau gruodžio mėnesį buvo suvaldytas.

12 koronavirusinės infekcijos atvejų buvo patvirtinta Rumšiškių senelių globos namuose „Auksinis amžius“. Atvejai buvo patvirtinti 11 šių globos namų gyventojams ir 1 darbuotojui.

Po 5 atvejus patvirtinta Alantos senelių globos namų ir Antavilių pensionato židiniuose.

Per vakar parą 3 atvejai nustatyti Vilkaviškio ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Užsikrėtė 2 darbuotojai ir vienas ligonis.

Taip pat po 3 Telšių rajono senelių globos namų ir Zarasų ligoninės slaugos skyriaus židiniuose.

Po 2 COVID-19 atvejus patvirtinta Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamento Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje bei Šv. Roko ligoninės Vilniuje židiniuose.

Penktadienį 12 atvejų buvo patvirtinta Kelmės ligoninės židinyje. Virusas nustatytas 1 darbuotojui ir pacientui.

Plungės rajono ligoninės židinyje nustatyti 7 COVID-19 ligos atvejai. 2 atvejai nustatyti sveikatos priežiūros specialistams ir 5 pacientams.

6 susirgimai COVID-19 liga patvirtinti Regioninės Telšių ligoninės židinyje. Užsikrėtimo atvejai patvirtinti pacientams.

3 atvejai buvo patvirtinti LSMU Kauno klinikų židinyje.

Po 2 koronavirusinės infekcijos atvejus buvo patvirtinta šiuose židiniuose: Respublikinė Klaipėdos ligoninės, Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento, įsikūrusio Švėkšnoje, Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikų bei Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Valstybinis patologijos centro, Vilniaus miesto klinikinė ligoninės, Vilniaus r. Nemenčinės poliklinikos židiniuose.

Kazlų Rūdos lopšelio–darželio ,,Pušelė“ protrūkyje vakar buvo patvirtinti 3 atvejai. 2 iš patvirtintų atvejų yra antriniai.

Vakar taip pat 2 atvejai buvo patvirtinti Marijampolės lopšelyje darželyje ,,Rasa“.

8 atvejai per vakar buvo užfiksuoti Vilniaus saldumynų gamyba užsiimančioje įmonėje. 6 atvejai patvirtinti Ukmergėje įsikūrusiame autoservise. 4 atvejai buvo patvirtinti Utenos įmonėje, gaminančioje mėsos produktus. Po 3 atvejus per vakar parą buvo patvirtinta Klaipėdoje įsikūrusioje įmonėje, gaminančioje baldus, bei vieno prekybos centro Vilniuje darbuotojams. Kepykloje, įsikūrusioje Zarasų rajone per vakar parą buvo patvirtinti 2 atvejai.

3 atvejai per vakar parą buvo patvirtinti Kauno tardymo izoliatoriaus židinyje.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruoti 116.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.