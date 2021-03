Žuolytės mityba nėštumo metu: mėgstu juokauti, kad šiandien turiu išlikusį vienintelį sveiką įprotį

Papasakokite, kaip atrodo jūsų mitybos įpročiai šiuo metu? Ar stengiatės išlaikyti balansą tarp savęs palepinimo ir sveikesnės mitybos?

Priešingai nei pirmo nėštumo metu, dabar mitybos įpročiai beveik nepasikeitę. Manau tai lėmė tai, kad laukiantis antrojo sūnaus neatsirado šleikštulio jokiems produktams. Sąmoningai dabar leidžiu sau kiek daugiau pasilepinti norimu maistu ar saldumynais, nes manau, jog nėštumas yra tas periodas, kuomet galima sau leisti daugiau valgyti, ilsėtis, miegoti ir tiesiog daugiau mėgautis būtent šia akimirka, kad ir kaip tą mėgavimąsi mes betraktuotumėm.

Kaip į kasdienį savo gyvenimą įnešate fizinio aktyvumo? Galbūt šiuo metu turite savo mėgstamą aktyvesnę veiklą?

REKLAMA

Turiu prisipažinti, jog pastaruoju metu judėjau gerokai per mažai. Nesu linkusi ieškoti kaltų, tačiau šįkart dėl to tikrai kaltinu karantiną, dar neseniai buvusias slidžias gatves ir didžiules sniego pusnis (juokiasi).

Tuo praėjusių metų pavasario karantinas man ir atrodė lengvesnis, kadangi turėjome didesnes galimybes išeiti pasivaikščioti, o šaltojo sezono metu užklupus dideliam minusui lauke, gatvėms tapus itin slidžiomis, pasivaikščioti ne tik nebuvo noro, bet, mano atveju, tai atrodė ir pakankamai nesaugu.

Dabar ledui nutirpus bei išlindus pavasarinei saulutei vėl judu daugiau, o visuomet mano taip mėgti pasivaikščiojimai tapo dažnesnė kasdienybės dalis, tačiau, kurį laiką mažiau judėjus ir prie viso to dar užsiauginus nėštuminį pilvą bei papildomus kilogramus – mano pasivaikščiojimai panašesni į lėtą pingvino krypavimą.

Kalbant apie vaikų mitybos įpročius – kas juose svarbiausia? Ką patartumėte nuo mažų dienų vaikams stengtis įdiegti apie mitybą?

Manau, kad specialiai vaikams nieko įdiegti nereikia, jei patys tėvai rodo tinkamą mitybos pavyzdį. Priešingu atveju, jei vaiko akyse tėvai nesirūpina savo mityba, bandyk nebandęs vaiką pripratinti prie tinkamų įpročių – kažin ar vaikas įsisąmonins informaciją, kurią bandysite jam „įskiepyti“.

Taigi, manau, svarbiausia šeimoje visiems įprasti rinktis daugiau daržovių, saikingai valgyti vaisius, į mitybos racioną įtraukti grūdinės kultūros produktus bei išgerti pakankamą kiekį vandens dienos eigoje.

Vandens svarba kasdienėje suaugusiųjų ir vaikų mityboje – kokia ji? Ar pati pakankamai išgeriate vandens ir galbūt turite konkrečius kriterijus, kokį būtent vandenį renkatės?

Kaip aš mėgstu juokais sakyti, kad išgeriamas pakankamas vandens kiekis dienos eigoje – ko ne vienintelis išlikęs mano sveikas įprotis. Žinant, kokį sveiką gyvenimo būdą propagavau dar prieš kelerius metus ir kaip šiai diena esu nuo to nutolusi, pakankamas vandens suvartojimas išliko visais šiais metais.

REKLAMA

Vandenį geriu ne tik troškuliui numalšinti, bet ir tam, kad pripildyčiau organizmą natūraliais mineralais. Tokie mineralai, kaip magnis, kalcis, sulfatai yra itin svarbūs žmogaus gyvybinėms funkcijoms palaikyti, todėl mineralinio vandens gėrimas, mano manymu, yra vienas iš svarbiausių sveikos gyvensenos įpročių, kuris užtikrins tiek geresnę savijautą, tiek pagerins veido, kūno odos būklę.

Užsiminėte apie mineralus ir jų svarbą. Kokią konkrečią naudą jie suteikia organizmui?

Kalbant apie magnį, šis mineralas padeda mažinti dirglumą ir nuovargį, padeda lengviau kovoti su stresu, nemiga. Minėtas kalcis atsakingas už kaulų ir dantų sveikatą, o sulfatai detoksikuoja organizmą, gerina virškinimą ir šalina iš organizmo šlakus.

Būtent visomis šiomis naudomis pasižymi natūralus mineralinis vanduo Tichė, išsiskiriantis ne tik savo unikalia sudėtimi, tačiau ir saugumu.

Vienintelis Lietuvoje 689 m. gylio mineralinio vandens Tichė gręžinys patikimai apsaugo vandenį nuo išorinės taršos, kuris keliauja tiesiai į buteliukus be jokių tarpinių talpų, o tai itin svarbu žmogaus organizmui. Be to, unikalų skonį vandeniui suteikia jame esantys sulfatai, kurių yra daugiau nei 100 proc. rekomenduojamos paros normos. Taigi, šis gamtos turtas puikiai tiks ne tik proškuliui malšinti, bet ir pasirūpinti savo organizmu, pripildant jį naudingais mineralais.

Galbūt turite gudrybių, kaip sveikai paskaninti vandenį vaikams, kad šie jo išgertų didesnį kiekį?

Paprasčiausia gudrybė, kuri puikiai suveikia mums – patogus buteliukas ar gertuvė vandeniui gerti. Dažniausiai vien dėl to mūsų vaikas pats paprašo atsigerti vandens. O jei tai nepadėtų, manau, visada gelbėja keli vaisių gabalėliai ar griežinėliai įmesti į vandenį: braškės, apelsinai, ananasai.