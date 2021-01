Zarasietė atsikratė 40 kilogramų: atskleidė, kaip pavyko

Šiandien Olga sako nė už ką negrįšianti į buvusį gyvenimą, kurį vadina tamsa ir džiaugiasi per vienerius metus nuo 56 iki 42 dydžio sumažėjusiais drabužiais bei palengvėjusi 40 kilogramų. Tačiau rezultatas – ne tik mažesnis svoris, bet ir visos šeimos pasikeitę mitybos įpročiai, pagerėjusi sveikata, žvali nuotaika, grįžusi meilė sau bei komplimentai iš aplinkinių.

Kasdienybė – traškantys drabužiai, dusulys, sveikatos sutrikimai

37 metų Olga pasakoja, kad svoris didėti pradėjo nuo 19 metų. „Visada buvau apkūni, bet aplinkiniai mane vadindavo – gražiai apvali. Svoris netrukdė niekam: nei meilei, nei draugystei, nei darbui. Prieš 14 metų ištekėjau sverdama 82 kilogramus.

Tuomet ratas užsisuko it sapne: valgau, graužiu save, vėl valgau. Ir taip be galo… Nebesuskaičiuoju, kiek kartų bandžiau numesti svorį. Ilgalaikio rezultato nebuvo. Įtikindavau save – valgau emociškai, visus rūpesčius „užvalgau“, tingiu gaminti atskirai tik sau, noriu ryte ilgiau pamiegoti, o kaip aš be saldumynų?”, –apie priežastis, kodėl nusvirdavo rankos, pasakoja moteris.

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pakeitus mitybą – 14 dydžių mažesni drabužiai

35-ojo gimtadienio proga Olga gavo dovanų – dietistės Vaidos Kurpienės parengtą žiemos mitybos planą. Metus jis saugiai pragulėjo stalčiuje. Į Zarasus kalbėti apie sveiką gyvenseną atvykus V. Kurpienei, Olga nuėjo į paskaitą. Moteris pasakoja, kad tuo metu jau buvo priėjusi liepto galą: kankino dusulys, rūbai traškėjo, kankino knarkimas, širdies permušimai, buvo daug kitų sveikatos sutrikimų, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

„Paskaitoje mane sužavėjo V. Kurpienė ir jos pateikiama informacija. Labai norėjau pokyčių ir neabejojau tuo, kas sakoma. Šios dietistės siūloma mityba nenukrito iš dangaus – ją jau buvo išbandžiusios mano draugės ir dalijosi rezultatais: jokio alkio, jokios kančios, tik pagerėjusi savijauta ir mažėjančios apimtys. Taigi, išklausiusi dietistės V. Kurpienės patarimus, vakare ryžtingai išsitraukiau mitybos planą ir nuo kitos dienos pradėjau jo laikytis”, – prisimena Olga.

Gyvenimas kardinaliai pasikeitė

„Startavau 2020 m. sausio 13 d. Kai pradėjau laikytis mitybos plano, mano svoris siekė beveik 119 kg. Buvau nusprendusi tik pabandyti. Ir štai, praėjo pirmi metai be persivalgymo saldainiais, bandelėmis, tortais ir kitais nereikalingas produktais. Tiesa, per šventės mėgavausi ledais, jie nėra visiškai išbraukti iš mano raciono. Niekas per šiuos metus nėra išgirdęs iš manęs – sunku, nebegaliu. Buvau sau pažadėjusi, kad kai nukris 10 kilogramų, suvalgysiu cepelinų. Tačiau iki šiol nesu jų valgiusi ir nebejaučiu poreikio. Šiuo metu mano sąskaitoje minus 40 kg. Kitais metais planuoju būti lengvesnė dar 13 kilogramų”, – planais dalinasi Olga.

Moteris sako, kad jos gyvenimas kasdien keičiasi į gerąją pusę, ir keisis tol, kol pasieks normalų, jai tinkantį, svorį.

„Šiuo metu jaučiuosi nuostabiai. Batų dydis iš 40 grįžo į 39, seniai nebeknarkiu, dingo skrandžio rūgštingumas. Be to, man jau užtenka vonios rankšluosčio kūnui apsivynioti, galiu užlipti ant kėdės ir ramiai pakabinti užuolaidas. Pasikeitė burnos kvapas, išmaniojo laikrodžio apyrankė sumažėjo 2 skilutėmis. Kalbant apie drabužius, mano buvę marškinėliai tampa suknelėmis.

REKLAMA

Aš jau galiu prisėsti vyrui ant kelių, leidžiu sau koketiškai sėdėti užkėlus koją ant kojos, nebegalvoti apie širdies permušimus, kai pulsas būdavo it kosmonauto, o bėgiojant sugebu kažką ir aplenkti. Sveikstu, vėl grįžta meilė sau. Apie tai normalaus svorio žmogus net nepagalvoja, o man tai yra reikšmingi pokyčiai, dėl kurių alpsta iš laimės širdis. Ir tokius atradimus galėčiau vardinti ilgai”, – pasikeitusiu gyvenimu džiaugiasi Olga.

Gerais įpročiais užkrėtė ir šeimą

Anot jos, laikytis dietistės pasiūlyto mitybos plano nėra sudėtinga, ji išbandė visus mitybos plane pateiktus receptus. Olga įsitikinusi, kad laikas sugaištas gaminant atsiperka 100 procentų, nes maisto įvairovė, pilnavertė mityba padeda išspręsti daug problemų.

Du vaikus su vyru auginanti moteris gerais įpročiais užkrėtė ir šeimą. „Mano vyras daug ir skaniai gamina. Tam tikrus produktus pakeitėme sveikesniais, vaikai pusryčiauja kartu su manimi. Gražiausias vaizdas mano akims, kai vaikai pusryčiams kerta miežinę košę su sviestu. Mūsų dar laukia ilgas kelias, bet matau kad rodomas sveikos mitybos pavyzdys pasiekia ir ateityje teigiamai paveiks mano vaikus”, – šypsosi moteris.

Dietistė: neatidėliokime pokyčių

Dietistė V. Kurpienė akcentuoja, kad Olga didelių pokyčių pasiekė, nes labai norėjo keisti situaciją ir iki šiol turi motyvacijos eiti tikslo link.

„Olgos sėkmės istorija parodo, kad nepriklausomai nuo to, kokioje situacijoje esame, viskas priklauso nuo mūsų požiūrio. Kai tik Olgai pasidarydavo sunkiau, ar nustodavo kristi svoris, ji kreipdavosi į mane ir rasdavome naujus būdus svorio mažinimui ir savijautos gerinimui.

REKLAMA

Kai siekiame esminių kūno pokyčių, svarbu susidėlioti tikslus etapais, pavyzdžiui, po 10 kilogramų, jei antsvoris yra didelis. Pasiektas kiekvieno etapo tikslas suteikia džiaugsmo, taip pat jaučiamės pajėgesni ir galintys keliauti toliau. Juk atsikratyti 40 kilogramų pradžioje gali atrodyti, kaip tolima nepasiekiama svajonė, tačiau minus 10 kilogramų – įveikiama užduotis. Tad neatidėliokime pokyčių, imkimės jų šiandien. Nepamirškime ir fiksuoti pokyčių, tai motyvuoja keliauti toliau“, – pataria puslapio sulieknek.lt autorė.

Anot V. Kurpienės, neretai žmonės, norintys numesti svorio, renkasi badavimo kelią ir kitus kraštutinius būdus, nes siekia greitų pokyčių. „Greiti rezultatai yra skausmingi sveikatai ir laikini. Mano požiūriu, mėgavimasis maistu bei sotumo jausmas yra būtinas, jei norime svorį numesti ilgam. Džiaugiuosi, kad Olga iš mitybos plano noriai bandė įvairius receptus ir taip pamažu keitė ne tik savo, bet ir visos šeimos mitybą“.

Viskas priklauso nuo jūsų: neleiskite sau pasiekti liepto galo

Norintiems pokyčių, bet vis nesiryžtantiems pradėti gyventi sveikiau Olga pataria tik pabandyti. „Po savaitės jau pamatysite rezultatus, kurie motyvuos veikti toliau. Subalansavę maistą savo lėkštėje, padarysite šventę savo skrandžiui. Tikrai nerealus jausmas tilpti į mažesnį drabužį. Mano 56 dydžio striukė laukia savo naujos šeimininkės, nes dabartinis mano dydis – 42. Niekada daugiau negrįšiu į tą tamsą, į savęs negerbimą ir nemylėjimą. Noriu gyventi ilgai ir laimingai.

Einu link savo svajonės – noriu gražių džinsų, ir jau šį, 2021-ųjų pavasarį, juos apsimausiu ir mėgausiuosi vaizdu veidrodyje. Manęs jau pradeda parduotuvėje nepažinti, kiti žmonės net sustabdo gatvėje. Kasdieniai komplimentai, tai toks malonumas širdžiai… Mielai dalinuosi savo patirtimi, ir nuoširdžiai patariu: “Neleiskite sau pasiekti liepto galo, mylėkite save jau šią akimirką”, – sako Olga.