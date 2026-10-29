Žaibiškai plinta vaizdo įrašas su Renata Šakalyte: „Nesumeluosime...“

Viena iš mezgėjų, vardu Auksė, Renatai pasakė nuoširdų komplimentą, kuris, kaip pabrėžia dirbtuvių atstovai, buvo visiškai spontaniškas.
Šiuo įrašu įstaiga leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Renata Šakalytė apsilankė socialinėse dirbtuvėse
Šia istorija pasidalijusios socialinės dirbtuvės priminė ir tai, kodėl svarbu palaikyti žmonių su negalia kuriamą veiklą bei jų darbą.
„Socialinėse dirbtuvėse svečiavosi laidų vedėja ir nuostabi moteris Renata Šakalytė. Atvyko susipažinti su mūsų veikla ir įsigyti lankytojų mezgamų moherinių šalikų.
Besimatuojant šalikus užsimezgė visai netikėtas pokalbis su mezgėja Aukse.
„Atrodot kaip princesė“, – pasakė ji Renatai. Ir tas komplimentas gavosi toks tikras, nesumeluosime – be jokio scenarijaus. Gražiausi pokalbiai nutinka visai neplanuotai.
Ačiū, Renata, už Jūsų jautrumą, apsilankymą ir dėmesį mūsų žmonėms bei jų darbams.
Rinkdamiesi socialinių dirbtuvių gaminius, palaikote žmonių su negalia darbą, jų pastangas ir galimybę kurti bei būti matomiems“, – rašoma įraše.
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