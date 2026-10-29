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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Žaibiškai plinta vaizdo įrašas su Renata Šakalyte: „Nesumeluosime...“

2026-10-29 16:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-29 16:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniame tinkle „Instagram“ Valakampių socialinių dirbtuvių atstovai pasidalijo jautria istorija apie ypatingą susitikimą. Dirbtuvėse svečiavosi viena iš „TV pagalba“ vedėjų, naujienų portalo tv3.lt laidos „Pasikalbėkim“ vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva, atvykusi susipažinti su čia vykdoma veikla ir įsigyti lankytojų rankomis mezgamų moherinių šalikų. Tačiau apsilankymas įsiminė ne tik dėl darbų, bet ir dėl netikėto pokalbio, užsimezgusio besimatuojant šalikus.

Socialiniame tinkle „Instagram“ Valakampių socialinių dirbtuvių atstovai pasidalijo jautria istorija apie ypatingą susitikimą. Dirbtuvėse svečiavosi viena iš „TV pagalba“ vedėjų, naujienų portalo tv3.lt laidos „Pasikalbėkim“ vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva, atvykusi susipažinti su čia vykdoma veikla ir įsigyti lankytojų rankomis mezgamų moherinių šalikų. Tačiau apsilankymas įsiminė ne tik dėl darbų, bet ir dėl netikėto pokalbio, užsimezgusio besimatuojant šalikus.

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Viena iš mezgėjų, vardu Auksė, Renatai pasakė nuoširdų komplimentą, kuris, kaip pabrėžia dirbtuvių atstovai, buvo visiškai spontaniškas.

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Šiuo įrašu įstaiga leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Renata Šakalytė-Jakovleva

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Renata Šakalytė apsilankė socialinėse dirbtuvėse

Šia istorija pasidalijusios socialinės dirbtuvės priminė ir tai, kodėl svarbu palaikyti žmonių su negalia kuriamą veiklą bei jų darbą.

„Socialinėse dirbtuvėse svečiavosi laidų vedėja ir nuostabi moteris Renata Šakalytė. Atvyko susipažinti su mūsų veikla ir įsigyti lankytojų mezgamų moherinių šalikų.

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Besimatuojant šalikus užsimezgė visai netikėtas pokalbis su mezgėja Aukse.

„Atrodot kaip princesė“, – pasakė ji Renatai. Ir tas komplimentas gavosi toks tikras, nesumeluosime – be jokio scenarijaus. Gražiausi pokalbiai nutinka visai neplanuotai.

Ačiū, Renata, už Jūsų jautrumą, apsilankymą ir dėmesį mūsų žmonėms bei jų darbams.

Rinkdamiesi socialinių dirbtuvių gaminius, palaikote žmonių su negalia darbą, jų pastangas ir galimybę kurti bei būti matomiems“, – rašoma įraše.

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