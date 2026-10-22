Pravirko net Renata Šakalytė: Andželika po 14 metų sutiko savo paliktą dukrą – globėjos žodžiai atėmė žadą

Biologinės mamos ir dukros pirmasis susitikimas – „TV Pagalbos“ studijoje.
Kai studijoje susitiko dvi moterys – mergaitę užauginusi globėja Zita ir biologinė mama Andželika, daugelis tikėjosi įtampos. Tačiau įvyko tai, kas palietė kiekvieno širdį.
Aštuonių vaikų mama Andželika neslėpė, kad praeityje padarytos klaidos, alkoholis ir pabėgimas iš krizių centro nulėmė tai, jog septyni jos vaikai atsidūrė pas skirtingus globėjus, o vyriausias sūnus jau gyvena savarankiškai. Paklausta, kaip jaučiasi nieko nežinodama apie savo vaikų gyvenimus, moteris atvirai prisipažino.
„Sunku iš tikrųjų. Tokia tuštuma viduje... Kiekvieną dieną kaltinu save“, – graudinosi Andželika.
Globėja suvedė dukrą su biologine motina
Zita, pasiėmusi Joritą iš vaikų namų dar visai mažą, niekada neslėpė tiesos apie jos kilmę. Priešingai – pati Zita dėjo visas pastangas, kad mergaitė pamatytų savo biologinę mamą ir surastų išsklaidytus brolius bei seseris.
„Aš esu laiminga jas augindama, bet ką aš auginčiau, jeigu nebūtų jie pagimdę? Aš nieko neauginčiau. Pirmenybę jiems atiduodu, nes jie sukūrė, o man liko pasidžiaugti“, – kalbėjo ji.
Studijoje sutikusi Andželiką, globėja jai ištarė žodžius, kurių niekas nesitikėjo išgirsti.
„Ačiū tau, kad davei man auginti. Aš nežinau, kaip ten buvo. Čia ne mano reikalas, bet ačiū tau, kad davei“, – dėkojo Zita.
Savo ruožtu Andželika, nesulaikydama ašarų, dėkojo ir Zitai už atsidavimą ir meilę jos dukrai.
Pirmą kartą apkabino mamą po 14 metų
Netrukus į studiją įžengė pati 14-metė Jorita. Pamačiusi biologinę mamą, mergaitė pribėgo ir stipriai ją apkabino prisipažindama, kad labai jos pasiilgo. Abi moterys – ir mama, ir dukra – apsipylė ašaromis.
Vedėjams pastebėjus, kad Jorita ir Andželika yra stebėtinai panašios, mama nedrąsiai paėmė dukros ranką. Paklausta, ką jaučia šią akimirką, Andželika ištarė:
„Kad vis tiek tai mano vaikas... Kokia tu didelė.“
Mergaitę užauginusi globėja Zita pabrėžė, jog nesibaimina dėl užsimezgusio ryšio tarp biologinės mamos ir Joritos. Kaip tik, Zita skatina jų bendravimą.
„Užteks abiem. Čia, žinokite, toks yra vaikelis, kurio užtenka ilgam. Užteks abiems“, – šypsojosi ji.
Andželika prisipažino, kad Jorita nėra vienintelė jos atžala, kurios likimo ji nežino. Iš viso šeimoje gimė aštuoni vaikai – šešios mergaitės ir du berniukai, tačiau visi jie auga pas skirtingus globėjus ar įtėvius.
Zita patikino, kad nori padėti Andželikai susitikti su kitais savo vaikais, ji nori, kad Jorita taip pat pamatytų savo brolius ir seses.
„Surinksime“, – minėjo Zita.
Visas epizodas – aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.