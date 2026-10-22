Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Pravirko net Renata Šakalytė: Andželika po 14 metų sutiko savo paliktą dukrą – globėjos žodžiai atėmė žadą

2026-10-22 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
2026-10-22 18:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po daugiau nei dešimties nesimatymo metų „TV Pagalbos“ pokalbių studijoje įvyko jautri akistata – 14-metė Jorita pirmą kartą gyvenime apkabino savo biologinę mamą Andželiką, kuri dukters atsisakė vos šiai gimus. 8 vaikų mama, praeityje skendėjo priklausomybėse ir dabar yra praradusi visų atžalų globą.

Po daugiau nei dešimties nesimatymo metų „TV Pagalbos“ pokalbių studijoje įvyko jautri akistata – 14-metė Jorita pirmą kartą gyvenime apkabino savo biologinę mamą Andželiką, kuri dukters atsisakė vos šiai gimus. 8 vaikų mama, praeityje skendėjo priklausomybėse ir dabar yra praradusi visų atžalų globą.

REKLAMA
2

Biologinės mamos ir dukros pirmasis susitikimas – „TV Pagalbos“ studijoje.

Kai studijoje susitiko dvi moterys – mergaitę užauginusi globėja Zita ir biologinė mama Andželika, daugelis tikėjosi įtampos. Tačiau įvyko tai, kas palietė kiekvieno širdį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Studijoje pravirko visi: po 14 metų sutikusi savo prarastą dukrą, Andželika iš globėjos išgirdo tai, kas atėmė žadą

Aštuonių vaikų mama Andželika neslėpė, kad praeityje padarytos klaidos, alkoholis ir pabėgimas iš krizių centro nulėmė tai, jog septyni jos vaikai atsidūrė pas skirtingus globėjus, o vyriausias sūnus jau gyvena savarankiškai. Paklausta, kaip jaučiasi nieko nežinodama apie savo vaikų gyvenimus, moteris atvirai prisipažino.

REKLAMA
REKLAMA

„Sunku iš tikrųjų. Tokia tuštuma viduje... Kiekvieną dieną kaltinu save“, – graudinosi Andželika.

REKLAMA

Globėja suvedė dukrą su biologine motina

Zita, pasiėmusi Joritą iš vaikų namų dar visai mažą, niekada neslėpė tiesos apie jos kilmę. Priešingai – pati Zita dėjo visas pastangas, kad mergaitė pamatytų savo biologinę mamą ir surastų išsklaidytus brolius bei seseris.

„Aš esu laiminga jas augindama, bet ką aš auginčiau, jeigu nebūtų jie pagimdę? Aš nieko neauginčiau. Pirmenybę jiems atiduodu, nes jie sukūrė, o man liko pasidžiaugti“, – kalbėjo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Studijoje sutikusi Andželiką, globėja jai ištarė žodžius, kurių niekas nesitikėjo išgirsti.

„Ačiū tau, kad davei man auginti. Aš nežinau, kaip ten buvo. Čia ne mano reikalas, bet ačiū tau, kad davei“, – dėkojo Zita.

Savo ruožtu Andželika, nesulaikydama ašarų, dėkojo ir Zitai už atsidavimą ir meilę jos dukrai.

Pirmą kartą apkabino mamą po 14 metų

Netrukus į studiją įžengė pati 14-metė Jorita. Pamačiusi biologinę mamą, mergaitė pribėgo ir stipriai ją apkabino prisipažindama, kad labai jos pasiilgo. Abi moterys – ir mama, ir dukra – apsipylė ašaromis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vedėjams pastebėjus, kad Jorita ir Andželika yra stebėtinai panašios, mama nedrąsiai paėmė dukros ranką. Paklausta, ką jaučia šią akimirką, Andželika ištarė:

„Kad vis tiek tai mano vaikas... Kokia tu didelė.“

Mergaitę užauginusi globėja Zita pabrėžė, jog nesibaimina dėl užsimezgusio ryšio tarp biologinės mamos ir Joritos. Kaip tik, Zita skatina jų bendravimą.

REKLAMA

„Užteks abiem. Čia, žinokite, toks yra vaikelis, kurio užtenka ilgam. Užteks abiems“, – šypsojosi ji.

Andželika prisipažino, kad Jorita nėra vienintelė jos atžala, kurios likimo ji nežino. Iš viso šeimoje gimė aštuoni vaikai – šešios mergaitės ir du berniukai, tačiau visi jie auga pas skirtingus globėjus ar įtėvius.

Zita patikino, kad nori padėti Andželikai susitikti su kitais savo vaikais, ji nori, kad Jorita taip pat pamatytų savo brolius ir seses.

„Surinksime“, – minėjo Zita.

Visas epizodas – aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų