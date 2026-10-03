Vyras kaltina žmoną pagrobus jų vaikus – įtarimų turėjo ir anyta: viskas pasikeitė po vestuvių

Ar pavyks porai išsiaiškinti santykius – padėti nusprendė „TV Pagalbos“ gelbėtojai.
Tomas pasakojo, kad iki vestuvių santykiai su Aiste atrodė nepriekaištingi. Vyras tikino net neįtaręs, jog žmona už nugaros rezga planą, kaip pasinaudoti jo pinigais ir tapti finansiškai nepriklausoma.
Kaltina žmoną vaikų pagrobimu
Įtarimai kilo anytai Daivai. Ši pasakojo, kad sūnus nė karto nebuvo pasakęs nė vieno blogo žodžio apie jų santykius, o tai, anot moters, – blogas ženklas. Iš pažiūros rami marti, kaip pasakojo Daiva, tikrąjį savo veidą parodė tik po vestuvių.
„Aš visą laiką sakiau: kol sūnui gerai, man milijoną kartų gerai. (...) Aš manau, kad tikslas toks ir buvo, suplanuoti vestuves, susilaukti vaikų ir tada viską, kaip šeimoje, dalintis per pusę, pasiimu viską, pasiimu namą, vaikus, verslą ir toliau sau nedirbant gyvenu“, – sakė Daiva.
Tomas prisiminė pirmuosius pavojaus signalus, kilusius pradedant planuoti vestuves. Vyras tikino, kad Aistė niekaip negalėjo išsirinkti, kur kelti vestuves – Lietuvoje ar užsienyje.
„Vestuvės... Po pasipiršimo daug metų jų nebuvo, nes ji negalėjo nuspręsti, ar nori vestuvių užsienyje, kur nors Balio saloje, ar čia, kokioje Nidos jachtoje“, – sakė vyras.
Po kurio laiko šeima persikraustė gyventi į Ispaniją. Tačiau gyvendama svetur, anot Tomo, Aistė tiesiog susikrovė daiktus ir pareiškė išvykstanti gyventi į Lietuvą.
„Sakiau: į Lietuvą tu negali dabar važiuoti su vaikais, mano darbas, projektai – viskas čia perkelta, vaikai ten eina į mokyklą“, – pasakojo vyras.
Tomas kaltina Aistę vaikų pagrobimu ir tuo, kad ši neleidžia jam bendrauti su mažamečiais. Į šią buvusios žmonos schemą, anot vyro, įsitraukusios ir darželio darbuotojos.
Kokia šios istorijos atomazga – sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.